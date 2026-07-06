Wimbledon! Angstgegner wartet auf Zverev im Viertelfinale

Alexander Zverev kennt seinen möglichen Viertelfinalgegner: Taylor Fritz hat zum vierten Mal die Runde der letzten acht von Wimbledon erreicht und würde dort auf den French-Open-Sieger warten.
Zverevs Angstgegner wartet auf ihn
Taylor Fritz zieht ins Viertelfinale von Wimbledon ein. Der US-Amerikaner gilt als Angstgegner des French-Open-Siegers Alexander Zverev.
Der US-amerikanische Weltranglistensiebte setzte sich nach einer starken Vorstellung in nur 1:38 Stunden Spielzeit 7:6 (7:1), 6:4, 6:3 gegen den Kasachen Alexander Bublik durch.
Fritz gilt als Angstgegner von Zverev. Die vergangenen sieben Spiele gegen den Tokio-Olympiasieger gewann der 28-Jährige allesamt, darunter jüngst auch im Halbfinale in Halle/Westfalen sowie 2024 im Achtelfinale von Wimbledon.
Zverev ist am Montagabend im All England Club gefordert, auf dem Centre Court trifft er auf den an Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka.
Zverev will zum ersten Mal das Viertelfinale im Londoner Südwesten erreichen.
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