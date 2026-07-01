Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Altmaier scheitert in Runde eins: "Was ist das für ein Müll"

„Was ist das für ein Müll“

Daniel Altmaier verpasst den Einzug in Runde zwei. Wegen einsetzender Dunkelheit musste die Partie am Dienstag unterbrochen werden.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SID
Daniel Altmaier verpasst den Einzug in Runde zwei. Wegen einsetzender Dunkelheit musste die Partie am Dienstag unterbrochen werden.

Daniel Altmaier hat als einziger der vier deutschen Tennisspieler den Einzug in die zweite Runde von Wimbledon verpasst. Der Kempener, der zuletzt in Halle/Westfalen bis ins Halbfinale gestürmt war, unterlag dem Slowaken Alex Molcan 4:6, 6:3, 5:7, 2:6. Die Begegnung war am Dienstag nach drei Sätzen wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen worden.

Altmaier war nach seiner starken Turnierwoche vor heimischem Publikum in Halle mit Rückenwind zum Klassiker angereist. Vor den Augen von Dustin Brown, den sich der 27-Jährige für die Rasensaison in sein Team geholt hatte, schaffte er es aber nicht, nach 2024 wieder in Runde zwei einzuziehen.

Bei der Fortsetzung auf Court 8 fand Altmaier nicht gut in das Spiel, kassierte schnell das Break zum 0:2. „Was ist das für ein Müll ey, wirklich“, schimpfte er sichtlich frustriert. Auch im Anschluss haderte Altmaier immer wieder, nach einem Doppelfehler war das Aus besiegelt.

Wimbledon: Drei Deutsche noch im Rennen

Damit verbleiben drei deutsche Spieler im Turnier. Während French-Open-Sieger Alexander Zverev und Yannick Hanfmann erst am Donnerstag wieder gefordert sind, trifft Jan-Lennard Struff am Mittwoch (nicht vor 14.30 Uhr MESZ) auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Nr. 28).

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite