Altmaier scheitert in Runde eins: "Was ist das für ein Müll"

Daniel Altmaier hat als einziger der vier deutschen Tennisspieler den Einzug in die zweite Runde von Wimbledon verpasst. Der Kempener, der zuletzt in Halle/Westfalen bis ins Halbfinale gestürmt war, unterlag dem Slowaken Alex Molcan 4:6, 6:3, 5:7, 2:6. Die Begegnung war am Dienstag nach drei Sätzen wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen worden.
„Was ist das für ein Müll“
Altmaier war nach seiner starken Turnierwoche vor heimischem Publikum in Halle mit Rückenwind zum Klassiker angereist. Vor den Augen von Dustin Brown, den sich der 27-Jährige für die Rasensaison in sein Team geholt hatte, schaffte er es aber nicht, nach 2024 wieder in Runde zwei einzuziehen.
Bei der Fortsetzung auf Court 8 fand Altmaier nicht gut in das Spiel, kassierte schnell das Break zum 0:2. „Was ist das für ein Müll ey, wirklich“, schimpfte er sichtlich frustriert. Auch im Anschluss haderte Altmaier immer wieder, nach einem Doppelfehler war das Aus besiegelt.
Wimbledon: Drei Deutsche noch im Rennen
Damit verbleiben drei deutsche Spieler im Turnier. Während French-Open-Sieger Alexander Zverev und Yannick Hanfmann erst am Donnerstag wieder gefordert sind, trifft Jan-Lennard Struff am Mittwoch (nicht vor 14.30 Uhr MESZ) auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Nr. 28).