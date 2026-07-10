Prime Video zeigt Zverev-Finale in Wimbledon kostenlos

SID 10.07.2026 • 17:57 Uhr Am Sonntag gehört dem Hamburger die große Bühne.

Wenn Alexander Zverev am Sonntag als erster deutscher Mann seit Boris Becker 1995 im Finale von Wimbledon aufschlägt, kann in der Heimat jeder mitfiebern. Der übertragende Sender Prime Video wird das Endspiel gegen Jannik Sinner oder Novak Djokovic in Deutschland und Österreich kostenlos zeigen. Die einzige Voraussetzung ist ein (kostenloses) Amazon-Konto zur Anmeldung bei Prime Video. Die Übertragung beginnt um 16 Uhr, der erste Aufschlag auf dem Centre Court ist für 17.00 Uhr angesetzt.

Zverev hatte sich im Halbfinale zuvor mit einem 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 klar gegen Lokalmatador Arthur Fery durchgesetzt. Nun kann sich der Hamburger zum ersten männlichen Sieger beim Rasenklassiker seit Michael Stich 1991 krönen, geschlechterübergreifend wäre es der erste Erfolg seit Angelique Kerber 2018.