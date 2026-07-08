Sieg gegen Angstgegner Fritz: Zverev im Wimbledon-Halbfinale

SID 08.07.2026 • 18:29 Uhr Der Hamburger schlägt endlich den US-Amerikaner Taylor Fritz und steht erstmals in der Runde der letzten vier.

Alexander Zverev hat seinen körperlich angeschlagenen Angstgegner Taylor Fritz bezwungen und erstmals das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Der French-Open-Sieger setzte sich am Mittwoch in der Runde der letzten acht 6:4, 6:4, 6:2 gegen den mit Knieproblemen kämpfenden US-Amerikaner durch, es war sein erster Sieg nach zuvor sieben Niederlagen in Serie gegen ihn.

Für Zverev ist es das zwölfte Halbfinale seiner Karriere bei einem Grand Slam. Der Hamburger folgt in Wimbledon auf Tommy Haas, der als letzter deutscher Spieler 2009 die Vorschlussrunde beim bedeutendsten Tennisturnier des Jahres erreicht hatte. Auf dem Weg zum erhofften ersten deutschen Triumph im Männer-Einzel seit Michael Stich vor 35 Jahren trifft Zverev nun auf die britische Überraschung Arthur Fery. Mit diesem Selbstvertrauen und dieser Form wird Zverev auch dann großer Favorit sein.

Im vierten Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistensiebten Fritz in Wimbledon feierte Zverev nach 2018 und 2021 seinen dritten Sieg, zudem war es in London sein erster Erfolg gegen einen Top-Ten-Spieler. Seine Niederlagenserie gegen Fritz hatte mit einer Pleite vor zwei Jahren im Achtelfinale des Rasenklassikers begonnen.

Zverev wackelte zu Beginn des Spiels nur kurz, schnappte sich dann schnell das Break. In der Folge ließen beide Spieler bei eigenem Aufschlag wenig anbrennen, bis Zverev unmittelbar vor Satzgewinn zwei Breakbälle abwehren musste. Kurz darauf sicherte er sich den ersten Durchgang.