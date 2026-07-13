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Sinner bejubelt besonderen Triumph - und schwärmt von Zverev

Sinner schwärmt von Zverev

Nach der Enttäuschung in Paris darf Jannik Sinner wieder jubeln. Vor seinem unterlegenen Finalgegner hat er großen Respekt.
Alexander Zverev muss sich beim Rasenklassiker in Wimbledon mit dem zweiten Platz begnügen. In einer hochklassigen Partie zog er gegen Jannik Sinner den Kürzeren.
SID
Nach der Enttäuschung in Paris darf Jannik Sinner wieder jubeln. Vor seinem unterlegenen Finalgegner hat er großen Respekt.

Der fünfte Grand-Slam-Titel ist für Jannik Sinner ein ganz besonderer. „Für mich bedeutet dieser Sieg sehr viel, denn nach dem, was in Paris passiert ist, war es sehr schwer“, sagte Sinner nach seinem Triumph im Finale von Wimbledon: „Aber als ich hierherkam, habe ich versucht, mich in die bestmögliche Ausgangsposition zu bringen, um so konkurrenzfähig wie möglich zu sein.“

Bei den French Open war Sinner vor knapp zwei Monaten nach einem körperlichen Einbruch als hoher Favorit sensationell in der zweiten Runde gescheitert. Nun schlug er den Paris-Sieger Alexander Zverev im Endspiel des Rasen-Klassikers in vier Sätzen und verteidigte seinen Titel im All England Club erfolgreich.

„Ein Grand-Slam-Finale zu spielen, das ist so selten und so besonders. Deshalb nehme ich die Dinge nie als selbstverständlich hin“, erklärte Sinner.

Wimbledon: Sinner mit „großem Respekt“ für Zverev

Der 24 Jahre alte Italiener, der seinen Status als klare Nummer eins der Tenniswelt zementierte, fand auch lobende Worte für seinen Gegner.

„Großer, großer Respekt vor Sascha, denn er hat Erstaunliches geleistet. Sein Spiel wird immer besser“, befand Sinner. „Das ist gut, denn man hat immer jemanden, der einen bis an die Grenzen treibt.“

Sinner gewann am Sonntag sein zehntes Spiel in Folge gegen Zverev.

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