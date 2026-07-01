Spannendes Mixed: Krawietz startet mit Williams

Spannendes Mixed in Wimbledon: Kevin Krawietz geht mit Venus Williams an der Church Road an den Start. Die 46 Jahre alte frühere Starspielerin erhielt von den Veranstaltern eine Wildcard, um mit dem zweimaligen French-Open-Sieger aus Coburg antreten zu können.
Krawietz im Doppel mit Williams
Der deutsche Doppelspezialist und Venus Williams wollen begeistern.
Venus Williams geht mit Kevin Krawietz an den Start
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
Venus Williams hat in ihrer illustren Karriere 1998 in Melbourne und Paris Mixed-Titel gewonnen, in Wimbledon stand sie 2006 im Finale. Auch im Doppel will sie in diesem Jahr mit ihrer gerade zurückgekehrten Schwester Serena (44) antreten, allerdings gefährdet eine Knieblessur der jüngeren Williams das Vorhaben.
Für Krawietz und Venus Williams beginnt der Wettbewerb mit einem Auftritt gegen Tereza Mihalíková/Lloyd Glasspool(Slowakei/Großbritannien).
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