Tennis in Wimbledon: Deutsches Doppel im Halbfinale heute live im TV, Stream, Ticker

Der Traum von Wimbledon ist ganz nahe für ein deutsches Doppel. Das Duo, bestehend aus Tim Pütz und Kevin Krawietz, trifft im Halbfinale auf Marcelo Arévalo aus El Salvador sowie dessen kroatischen Partner Mate Pavic. Die Partie steigt ab 14 Uhr (Wimbledon täglich im LIVETICKER).
Stürmt deutsches Doppel ins Finale?
Die deutschen Tennis-Stars tankten im Viertelfinale Selbstbewusstsein, denn sie zeigten Nervenstärke. Am Mittwoch bezwangen sie das französische Duo Sadio Doumbia und Fabien Reboul mit 7:5, 7:6 (8:6).
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„Unglaublich brilliert haben wir bislang noch nicht. Wir haben aber viele enge Situationen gemeistert und sind dementsprechend glücklich, dass wir im Halbfinale sind“, erklärte Pütz nach dem hart erarbeiteten Erfolg im Viertelfinale bei Prime Video.
Erfüllt sich nun der Traum vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel? Dafür muss ein schwerer Brocken aus dem Weg geräumt werden. Ihre Gegner, Arevalo/Pavic, bezwangen im Viertelfinale das britische Doppel Julian Cash/Lloyd Glasspool mit 6:2, 7:6 (8:6) und werden deshalb laut Krawietz „eine harte Aufgabe“.
Gegen ihre kommenden Gegner feierten die Deutschen ihren bislang größten Erfolg bei den Finals in Turin. Das Duo aus Coburg und Frankfurt sicherte sich durch den Turniersieg im November 2024 ein Preisgeld von 730.000 Dollar und sorgte mit dem historischen Triumph für eine dicke Überraschung.
Für einen Grand-Slam-Titel reichte es für das deutsche Duo, das seit Jahren zu den Spitzenduos der Tour zählt, jedoch noch nicht. Im vergangenen Jahr schieden die Deutschen beim Rasenklassiker bereits im Achtelfinale aus. Nun stehen die beiden zum zweiten Mal nach 2023 im Halbfinale. Reicht es diesmal für den großen Wurf?