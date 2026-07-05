Tag sieben in Wimbledon verspricht geballte Action! Neben Superstars wie Novak Djokovic und Jannik Sinner geht es auch für Jan-Lennard Struff im Achtelfinale rund. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
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Tennis in Wimbledon: Achtelfinale heute live im TV, Stream, Ticker mit Sinner, Djokovic & Struff
Landet Struff den nächsten Coup?
Am Sonntag beginnt in Wimbledon das Achtelfinale. Neben den Top-Spielern um Jannik Sinner und Novak Djokovic ist auch Jan-Lennard Struff wieder im Einsatz. So verfolgen Sie die Spiele der Tennis-Stars heute im TV, Stream & Ticker.
Kann der 36 Jahre alte Deutsche nach seinem Coup gegen Daniil Medvedev auch gegen den Polen Hubert Hurkacz bestehen? Das Match ist auf Court 2 angesetzt. Ab 12 Uhr werden zuvor ein Herrendoppel und ein Dameneinzel gespielt. Gegen 14 Uhr sollte Struff dann den Rasen betreten.
Tennis heute live: So verfolgen Sie Wimbledon
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
- TV: –
- Stream: Amazon Prime Video
Zudem werden die Zuschauer den ganzen Tag den Center Court verfolgen. Den Auftakt um 14:30 Uhr macht Djokovic gegen Roman Safiullin. Der Russe feiert in Wimbledon eine famose und emotionale Rückkehr.
Es folgt der nächste Auftritt von Aryna Sabalenka. Die Nummer eins der Damen trifft auf Naomi Osaka. Zum Abschluss wird dann Jannik Sinner gegen den japanischen Qualifikanten Shintaro Mochizuki spielen.
Die deutschen Spiele in der Übersicht:
Jan-Lennard Struff
Hubert Hurkacz
ca. 14 Uhr
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