Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Lehecka im TV, Stream und Ticker - Die Fortsetzung des Krimis!

SPORT1 07.07.2026 • 09:17 Uhr In Wimbledon muss Alexander Zverev nach seinem späten Start am Montagabend nun heute in die Verlängerung. Im Achtelfinale gegen Jiri Lehecka führt der deutsche Tennis-Star mit 2:0 nach Sätzen. So verfolgen Sie die Fortsetzung heute live.

Alexander Zverev muss in die Verlängerung. Aufgrund des späten Starts am Montagabend muss der French-Open-Champion heute sein Achtelfinale beenden.

Im Duell mit dem Tschechen Jiri Lehecka (im LIVETICKER) führt Zverev mit 2:0 nach Sätzen (6:4, 7:5), im dritten Satz steht es 3:3. Die Fortsetzung ist als zweites Spiel auf dem Centre Court nach dem US-Duell zwischen Jessica Pegula und Coco Gauff angesetzt. Spielbeginn ist 14.30 Uhr deutscher Zeit. Damit dürfte Zverev gegen 16 Uhr dran sein.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Lehecka

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Wimbledon: Im Viertelfinale wartet der Angstgegner auf Zverev

Zverev könnte einen Meilenstein erreichen und erstmals ins Wimbledon-Viertelfinale einziehen. Dort wartet sein aktueller Angstgegner Taylor Fritz. Siebenmal in Folge hat Zverev gegen den US-Amerikaner verloren. Der letzte Sieg gelang ihm in Rom 2024. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)