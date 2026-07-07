Alexander Zverev muss in die Verlängerung. Aufgrund des späten Starts am Montagabend muss der French-Open-Champion heute sein Achtelfinale beenden.
Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Lehecka im TV, Stream und Ticker - Die Fortsetzung des Krimis!
Dann spielt Zverev heute weiter
Im Duell mit dem Tschechen Jiri Lehecka (im LIVETICKER) führt Zverev mit 2:0 nach Sätzen (6:4, 7:5), im dritten Satz steht es 3:3. Die Fortsetzung ist als zweites Spiel auf dem Centre Court nach dem US-Duell zwischen Jessica Pegula und Coco Gauff angesetzt. Spielbeginn ist 14.30 Uhr deutscher Zeit. Damit dürfte Zverev gegen 16 Uhr dran sein.
Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Lehecka
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Wimbledon: Im Viertelfinale wartet der Angstgegner auf Zverev
Zverev könnte einen Meilenstein erreichen und erstmals ins Wimbledon-Viertelfinale einziehen. Dort wartet sein aktueller Angstgegner Taylor Fritz. Siebenmal in Folge hat Zverev gegen den US-Amerikaner verloren. Der letzte Sieg gelang ihm in Rom 2024. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Zunächst muss die Nummer zwei der Setzliste aber das Spiel gegen Lehecka nach Hause bringen. Einfach wird das nicht. Zverev braucht zwar nur noch einen Satz, aber das Spiel gestern war sehr eng. Dem Deutschen gelangen in den ersten beiden Sätzen zum perfekten Zeitpunkt die Breaks. Eine leichte Trainingseinheit wird die Fortsetzung am Nachmittag also definitiv nicht.