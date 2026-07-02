Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Royer im TV, Stream und Ticker

SPORT1 02.07.2026 • 12:00 Uhr Alexander Zverev trifft heute in WImbledon in Runde zwei auf den Franzosen Valentin Royer. SPORT1 erklärt, wie Sie das Match des deutschen Tennis-Superstars live verfolgen können.

Alexander Zverev steht vor seiner zweiten Partie beim Rasenklassiker in Wimbledon. Der 29-Jährige hofft, dass er sich nach seinem durchwachsenen Start beim Sieg gegen den Belgier Alexander Blockx Schritt für Schritt im Londoner Südwesten steigern kann. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

In der zweiten Runde trifft Zverev auf den Franzosen Valentin Royer (im SPORT1-LIVETICKER). Seine Partie findet nach dem Match zwischen Katie Swan und Madison Keys auf Court 1 statt (nicht vor 15.30 Uhr). Gegen Royer hat Zverev in seiner Karriere bisher nur einmal gespielt. Im Oktober 2025 gewann er bei den Shanghai Masters glatt in zwei Sätzen.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Royer

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Zverev zum Auftakt mit Mühe

23 Tage nach seinem Sieg bei den French Open gewann der Hamburger gegen den Belgier Alexander Blockx 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) und zog zum achten Mal in die zweite Runde des Rasenklassikers ein.

Dass er erst im Finale auf Spieler wie Titelverteidiger Jannik Sinner oder Major-Rekordgewinner Novak Djokovic treffen könnte, blendet Zverev aus. „Für mich spielt das eigentlich keine Rolle, denn bisher habe ich es noch nicht bis zu diesen Gegnern geschafft“, sagte Zverev mit Blick auf seine dürftige Bilanz in Wimbledon.