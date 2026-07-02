Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Royer im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev steht vor seiner zweiten Partie beim Rasenklassiker in Wimbledon. Der 29-Jährige hofft, dass er sich nach seinem durchwachsenen Start beim Sieg gegen den Belgier Alexander Blockx Schritt für Schritt im Londoner Südwesten steigern kann. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Zverev will dritte Runde klarmachen
In der zweiten Runde trifft Zverev auf den Franzosen Valentin Royer (im SPORT1-LIVETICKER). Seine Partie findet nach dem Match zwischen Katie Swan und Madison Keys auf Court 1 statt (nicht vor 15.30 Uhr). Gegen Royer hat Zverev in seiner Karriere bisher nur einmal gespielt. Im Oktober 2025 gewann er bei den Shanghai Masters glatt in zwei Sätzen.
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Zverev zum Auftakt mit Mühe
23 Tage nach seinem Sieg bei den French Open gewann der Hamburger gegen den Belgier Alexander Blockx 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) und zog zum achten Mal in die zweite Runde des Rasenklassikers ein.
Dass er erst im Finale auf Spieler wie Titelverteidiger Jannik Sinner oder Major-Rekordgewinner Novak Djokovic treffen könnte, blendet Zverev aus. „Für mich spielt das eigentlich keine Rolle, denn bisher habe ich es noch nicht bis zu diesen Gegnern geschafft“, sagte Zverev mit Blick auf seine dürftige Bilanz in Wimbledon.
Zverev und Wimbledon, das war bislang alles andere als eine Liebesbeziehung. Über das Achtelfinale hinaus ging es im Südwesten Londons bislang nie. Doch mit dem Grand-Slam-Titel im Rücken soll es für den Deutschen dieses Mal weiter gehen.