Tennis in Wimbledon heute live im TV, Stream und Ticker mit Jannik Sinner, Novak Djokovic & Struff

SPORT1 01.07.2026 • 09:00 Uhr In Wimbledon sind heute die beiden Tennis-Größen Novak Djokovic und Jannik Sinner gefordert. Außerdem kämpft ein deutsches Duo um den Einzug in die 3. Runde. So verfolgen Sie die Duelle der Tennis-Stars heute im TV-Stream und Ticker.

Der dritte Tag in Wimbledon verspricht zahlreiche spannende Duelle. Am Mittwoch steht natürlich Titelverteidiger Jannik Sinner im Rampenlicht. Gegen den Portugiesen Nuno Borges ist er natürlich klarer Favorit. Das Match startet um 14.30 Uhr (Wimbledon 2026 täglich im Liveticker).

Bereits zuvor sind zwei deutsche Tennis-Stars gefordert. Erst Jan-Lennard Struff, dann Tatjana Maria. Auf Court 12 kämpfen die beiden um den Einzug in Runde 3. Sowohl Struff als auch Maria bekommen es mit schwierigen Gegnern aus den USA zu tun, die vor ihnen in der Weltrangliste stehen. Nachdem Struff auf Brandon Nakashima trifft (15.30 Uhr MESZ), steht direkt im Anschluss Maria Iva Jovic gegenüber.

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Der siebenfache Wimbledon-Champion Novak Djokovic (Serbien) ist zum Abschluss im Einsatz und fordert Stefanos Tsitsipas. Djokovic ist klar favorisiert. Zehn Siege aus den zehn vergangenen Duellen mit dem Griechen sprechen eine klare Sprache.

Wimbledon: Setzen sich die Favoriten dieses Mal durch?

Nach der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz geht der Titelverteidiger Jannik Sinner als Topfavorit im Herren-Einzel ins Rennen. Dicht gefolgt von der deutschen Hoffnung Zverev. Bei den Damen will die topgesetzte Aryna Sabalenka nach enttäuschenden French Open wieder um den Titel mitspielen.

In Frankreich hatten zuletzt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren viele Favoriten früh die Segel streichen müssen. Profiteur davon war am Ende Zverev, der nun mit dem Rückenwind seines ersten Grand-Slam-Titels nach England reist und an den Erfolg anknüpfen will.

Die deutschen Spiele in der Übersicht