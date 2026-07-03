Wimbledon: Sabalenka stürmt ins Achtelfinale - hier wartet ein Kracher

SID 03.07.2026 • 19:54 Uhr Aryna Sabalenka bleibt in Wimbledon auf Kurs. Die Weltranglistenerste präsentiert sich beim ältesten Tennisturnier der Welt in beeindruckender Verfassung.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka hat die nächste Hürde auf dem Weg zu ihrem angepeilten ersten Wimbledon-Titel souverän gemeistert. Dank eines 6:4, 6:4 über die Lettin Jelena Ostapenko in Runde drei zog die Weltranglistenerste in ihr viertes Achtelfinale in Folge an der Church Road ein.

Die Topfavoritin auf die Venus Rosewater Dish hat bisher sowohl die Australian als auch die US Open zweimal gewonnen, Wimbledon und die French Open fehlen ihr für den Karriere-Grand-Slam.

Wimbledon: Sabalenka lässt nichts anbrennen

Gegen Ostapenko übernahm Sabalenka am Freitagabend von Beginn an die Initiative. Die Belarussin knüpfte ihrer Kontrahentin im All England Club beim Stand von 2:2 den Aufschlag ab und spielte den Satz anschließend mit nur einem einzigen Unforced Error auf konstant hohem Niveau zu Ende.

Im zweiten Satz bot sich dasselbe Bild: Zwar hielt die French-Open-Siegerin von 2017 solide dagegen, konnte letztlich jedoch nicht mit Sabalenkas Klasse mithalten.

Wimbledon: Sabalenka trifft auf Osaka

Im Achtelfinale trifft die 28-Jährige auf Naomi Osaka. Die an 14 gesetzte Japanerin war zuvor gegen Daria Kasatkina problemlos mit 6:1, 6:3 in die Runde der besten 16 eingezogen. Für die ehemalige Weltranglistenerste, die ihre vier Grand-Slam-Erfolge allesamt auf hartem Untergrund feierte, ist es das erste Achtelfinale beim ältesten Tennisturnier der Welt.