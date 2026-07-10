Wimbledon: Vor Zverev - alle deutschen Finalisten im Überblick

Nach Boris Becker vor 31 Jahren steht mit Alexander Zverev erstmals wieder ein Deutscher im Wimbledon-Finale der Männer. Den bislang letzten deutschen Titel gewann Michael Stich vier Jahre zuvor. Bei den Frauen liegt der jüngste deutsche Triumph dagegen noch nicht allzu lange zurück.
Sie waren Zverevs Vorgänger
SPORT1 zeigt eine Auflistung aller Wimbledon-Endspiele mit deutscher Beteiligung der Männer und der Frauen.
Männer, Einzel:
1935: Fred Perry (Großbritannien) – Gottfried von Cramm 6:2, 6:4, 6:4
1936: Fred Perry (Großbritannien) – Gottfried von Cramm 6:1, 6:1, 6:0
1937: Don Budge (USA) – Gottfried von Cramm 6:3, 6:4, 6:2
1967: John Newcombe (Australien) – Wilhelm Bungert 6:3, 6:1, 6:1
1985: Boris Becker – Kevin Curren (USA) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4
1986: Boris Becker – Ivan Lendl (Tschechoslowakei) 6:4, 6:3, 7:5
1988: Stefan Edberg (Schweden) – Boris Becker 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 6:2
1989: Boris Becker – Stefan Edberg (Schweden) 6:0, 7:6 (7:1), 6:4
1990: Stefan Edberg (Schweden) – Boris Becker 6:2, 6:2, 3:6, 3:6, 6:4
1991: Michael Stich – Boris Becker 6:4, 7:6 (7:4), 6:4
1995: Pete Sampras (USA) – Boris Becker 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 6:2
2026: Alexander Zverev – Jannik Sinner (Italien)/Novak Djokovic (Serbien)
Frauen, Einzel:
1931: Cilly Aussem – Hilde Krahwinkel 6:2, 7:5
1987: Martina Navratilova (USA) – Steffi Graf 7:5, 6:3
1988: Steffi Graf – Martina Navratilova (USA) 5:7, 6:2, 6:1
1989: Steffi Graf – Martina Navratilova (USA) 6:2, 6:7 (1:7), 6:1
1991: Steffi Graf – Gabriela Sabatini (Argentinien) 6:4, 3:6, 8:6
1992: Steffi Graf – Monica Seles (Jugoslawien) 6:2, 6:1
1993: Steffi Graf – Jana Novotna (Tschechien) 7:6 (8:6), 1:6, 6:4
1995: Steffi Graf – Arantxa Sánchez Vicario (Spanien) 4:6, 6:1, 7:5
1996: Steffi Graf – Arantxa Sánchez Vicario (Spanien) 6:3, 7:5
1999: Lindsay Davenport (USA) – Steffi Graf 6:4, 7:5
2013: Marion Bartoli (Frankreich) – Sabine Lisicki 6:1, 6:4
2016: Serena Williams (USA) – Angelique Kerber 7:5, 6:3
2018: Angelique Kerber – Serena Williams (USA) 6:3, 6:3
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)