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Wimbledon: Erste Titel-Entscheidung gefallen!

Erste Titel-Entscheidung in Wimbledon

Der erste Titel bei der diesjährigen Ausgabe von Wimbledon ist vergeben. Jelena Ostapenko und Marcelo Arévalo siegen bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier.
Linda Noskova macht das rein tschechische Finale von Wimbledon perfekt. Die 21-Jährige trifft auf ihre Landsfrau Karolina Muchova. Deutsches Top-Doppel scheidet aus.
SID
Der erste Titel bei der diesjährigen Ausgabe von Wimbledon ist vergeben. Jelena Ostapenko und Marcelo Arévalo siegen bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier.

Der erste Titel bei den Aktiven ist vergeben: Jelena Ostapenko und Marcelo Arévalo haben auf Anhieb den Wimbledon-Titel im Mixed gewonnen.

Die frühere French-Open-Einzelsiegerin aus Lettland und der Doppelspezialist aus El Salvador besiegten bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier die ungesetzten Australier Storm Hunter und Marc Polmans im Endspiel mit 4:6, 7:5, 6:2.

Arévalo kann im All England Club sogar noch das „Doppel-Double“ schaffen. Mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic hatte er am Donnerstagnachmittag im Doppel-Halbfinale das deutsche Top-Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz geschlagen.

Im Endspiel treffen Arévalo/Pavic auf die topgesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (Finnland/Großbritannien).

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