Wimbledon: Erste Titel-Entscheidung gefallen!

Der erste Titel bei den Aktiven ist vergeben: Jelena Ostapenko und Marcelo Arévalo haben auf Anhieb den Wimbledon-Titel im Mixed gewonnen.
Erste Titel-Entscheidung in Wimbledon
Der erste Titel bei der diesjährigen Ausgabe von Wimbledon ist vergeben. Jelena Ostapenko und Marcelo Arévalo siegen bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier.
Die frühere French-Open-Einzelsiegerin aus Lettland und der Doppelspezialist aus El Salvador besiegten bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier die ungesetzten Australier Storm Hunter und Marc Polmans im Endspiel mit 4:6, 7:5, 6:2.
Arévalo kann im All England Club sogar noch das „Doppel-Double“ schaffen. Mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic hatte er am Donnerstagnachmittag im Doppel-Halbfinale das deutsche Top-Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz geschlagen.
Im Endspiel treffen Arévalo/Pavic auf die topgesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (Finnland/Großbritannien).