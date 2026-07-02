Wimbledon: Die große Hoffnung einer ganzen Nation - sogar die Prinzessin ist sein Fan

Erst weinte Arthur Fery nach dem verwandelten Matchball, dann stützte er sich emotional völlig aufgelöst auf dem Netz ab. Der Brite schrieb wenige Augenblicke zuvor sein kleines Märchen in Wimbledon fort und ließ die Hoffnung einer leidenden Nation am Leben. Nun hat er sogar royale Fans. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Sogar die Prinzessin ist sein Fan
Denn auf dem Platz 18 mischte sich niemand Geringeres als Prinzessin Kate unter die Zuschauer beim Match gegen den Finnen Otto Virtanen beim 5:7, 7:6, 6:3, 6:3. Und auch Englands Legende Tim Henman schaute wenige Meter entfernt zu. Und der gefeierte Held? Der bekam das alles gar nicht mit.
Im Gespräch mit der BBC gestand er noch auf dem Platz: „Nein, das wusste ich nicht, dass Prinzessin Kate da war. Hätte ich es gewusst, wäre ich wahrscheinlich viel nervöser gewesen. Es sind natürlich viele Fans aus meiner Heimat hier und es ist fantastisch, vor all diesen Leuten zu spielen. Das gibt allen Briten einen richtigen Schub.“
Prinzessin Kate feuert Briten-Hoffnung an
Fery wird auch so sehr gefeiert, weil die heimischen Zuschauer sonst niemanden mehr haben, dem sie zujubeln können. Die Stars Emma Raducanu sowie Jack Draper sagten kurz vor Turnierstart ab.
Die weiteren Briten sorgten dann für ein historisches Tief. Bereits am Montag flogen zehn Profis raus – und niemand kam weiter! So ist Fery bei den Damen und Herren auch die einzig verbliebene Hoffnung in der 3. Runde.
Alles konzentriert sich also auf Fery. Doch die Nummer 114 der Weltrangliste, die mit wenig Hoffnungen anreiste und zuvor nie zwei Matches bei einem Grand Slam gewann, mag die Aufmerksamkeit gar nicht so sehr.
„Es ist natürlich schön, dies für Großbritannien zu tun. Aber ehrlicher Weise tue ich es auch ganz egoistisch für mich“, sagte er. Prinzessin Kate war da schon nicht mehr da und wieder auf dem Center Court in der Royalen Box.