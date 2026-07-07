Wimbledon: Epischer Djokovic-Thriller!

SID 07.07.2026 • 23:55 Uhr Für Novak Djokovic lebt der Traum vom achten Titel beim Rasen-Höhepunkt. Auf dem Weg dahin wartet aber wieder Jannik Sinner.

Das Traum-Halbfinale ist perfekt, der historische 25. Grand-Slam-Sieg möglich: Der siebenmalige Wimbledon-Champion Novak Djokovic duelliert sich im Kampf um das Endspiel mit Titelverteidiger Jannik Sinner.

Der serbische Major-Rekordgewinner setzte sich in einem packenden Viertelfinale gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime nach 5:15 Stunden 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) durch und zog zum achten Mal nacheinander in die Vorschlussrunde beim Rasen-Höhepunkt ein.

Es war das längste Viertelfinale der Wimbledon-Geschichte, das Match dauerte noch mal drei Minuten länger als der Fünfsatzsieg von Rainer Schüttler gegen Arnaud Clément in der Runde der besten acht vor 18 Jahren.

Djokovic“Eines der besten Spiele meiner Karriere auf diesem Platz“

„Ich habe den Kindern nach dem vierten Satz gesagt, sie sollen schlafen gehen, aber sie wollten nicht auf mich hören“, verriet Djokovic im Siegerinterview: „Ich bin froh, dass sie geblieben sind. Es war eines der besten Spiele, an denen ich in meiner Karriere auf diesem Platz teilgenommen habe.“

Der Serbe war danach auch sichtlich bemüht, das Gespräch zeitig zu beenden. „Lass uns das kurz halten, denn ich habe keine Energie mehr, mein Freund“, witzelte Djokovic.

Zieht Djokovic mit Federer gleich?

Mit dem Erfolg schnappte sich der 39-jährige Djokovic auch die nächste alleinige Bestmarke von Roger Federer, der von 2003 bis 2009 siebenmal in Folge das Halbfinale erreichte hatte.

Mit seinem Erfolg im Viertelfinale gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin hatte Djokovic bereits seinen 106. Sieg in Wimbledon gefeiert und die Schweizer Tennisikone auf Platz zwei im Männer-Einzel verdrängt. Sollte sich Djokovic seinen achten Titel holen, würde er an der Spitze mit Federer gleichziehen.

In seinem 15. Halbfinale im Londoner Südwesten wartet auf Djokovic am Freitag nun wie im Vorjahr Sinner, der zuvor die deutsche Überraschung Jan-Lennard Struff 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 geschlagen hatte. Vor zwölf Monaten hatte der italienische Weltranglistenerste in der Vorschlussrunde glatt in drei Sätzen gewonnen.

Djokovic kann weiterspielen

Auf dem Weg dahin musste Djokovic früh eine Schrecksekunde überstehen, als er Ende des ersten Satzes am Unterschenkel behandelt werden musste. Doch er konnte weiterspielen und sicherte sich nach 82 Minuten die Führung. Der Kanadier ließ sich davon aber nicht verunsichern und gewann Satz zwei.