Wimbledon: Doppeltitel für Mladenovic und Guo

Die Französin Kristina Mladenovic hat ihren siebten Grand-Slam-Titel im Doppel gefeiert. An der Seite der Chinesin Guo Hanyu gewann die 33-Jährige das Finale von Wimbledon gegen die Kanadierin Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani aus Brasilien mit 6:3, 7:5.
Nächster Titel in Wimbledon vergeben
Für die Französin Mladenovic ist es der siebte Triumph in einem Grand-Slam-Doppel.
Das Frauen-Doppelfinale in Wimbledon
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Für Mladenovic, einst die Nummer eins der Welt im Doppel, war es der erste Erfolg im All England Club. Zuvor gewann sie auf Major-Ebene viermal ihr Heim-Turnier Roland Garros und zweimal die Australian Open. In Wimbledon stand sie zum zweiten Mal nach 2014 im Endspiel.