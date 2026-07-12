Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Wimbledon: Doppeltitel für Mladenovic und Guo

Nächster Titel in Wimbledon vergeben

Für die Französin Mladenovic ist es der siebte Triumph in einem Grand-Slam-Doppel.
Das Frauen-Doppelfinale in Wimbledon
Das Frauen-Doppelfinale in Wimbledon
© AFP/SID/Adrian Dennis
SID
Für die Französin Mladenovic ist es der siebte Triumph in einem Grand-Slam-Doppel.

Die Französin Kristina Mladenovic hat ihren siebten Grand-Slam-Titel im Doppel gefeiert. An der Seite der Chinesin Guo Hanyu gewann die 33-Jährige das Finale von Wimbledon gegen die Kanadierin Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani aus Brasilien mit 6:3, 7:5.

Für Mladenovic, einst die Nummer eins der Welt im Doppel, war es der erste Erfolg im All England Club. Zuvor gewann sie auf Major-Ebene viermal ihr Heim-Turnier Roland Garros und zweimal die Australian Open. In Wimbledon stand sie zum zweiten Mal nach 2014 im Endspiel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite