Wimbledon: Fery lässt Briten jubeln

SID 04.07.2026 • 20:47 Uhr Der 23-Jährige hatte für den Klassiker eine Wildcard erhalten.

Keine Emma Raducanu, kein Jack Draper – Arthur Fery lässt die Herzen der Briten in Wimbledon höher schlagen. Der 23-Jährige, der für den Rasenklassiker eine Wildcard erhielt, setzte sich nach 4:38 Stunden Spielzeit 2:6, 7:5, 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:5) gegen den belgischen Eastbourne-Gewinner Zizou Bergs durch und zog überraschend in das Achtelfinale ein. Nach seinem Matchball fiel Fery rücklings auf den Rasen des kleinen Court 18, die euphorisierten Fans stimmten laute „Let’s Go Arthur“-Gesänge an.

Fery ist der letzte britische Tennisprofi im Turnier, auch bei den Frauen sind bereits alle Spielerinnen ausgeschieden. Unmittelbar vor Beginn von Wimbledon hatten mit Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, und Draper, der vom zweimaligen Turniersieger Andy Murray trainiert wird, verletzungsbedingt zwei Hoffnungsträger des heimischen Publikums ihre Teilnahme zurückgezogen.