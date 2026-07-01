Wimbledon: French-Open-Siegerin Andreeva scheitert früh

French-Open-Siegerin Mirra Andreeva hat an ihren Erfolg von Paris in Wimbledon nicht anknüpfen können. Gegen Barbora Krejcikova verlor die 19-Jährige in drei Sätzen (6:4, 5:7, 4:6). Die Tschechin, Wimbledon-Siegerin von 2024, steht damit in der dritten Runde.
French-Open-Siegerin raus!
Nach dem verlorenen ersten Durchgang drehte Krejcikova die Partie. Die Entscheidung fiel, als die Tschechin im dritten Satz das entscheidende Break setzte und ihren Vorsprung trotz wackeliger Aufschlagspiele über die Linie brachte. Insgesamt brauchte sie gegen die Nummer fünf der Setzliste sieben Matchbälle und stand zwei Stunden und 47 Minuten auf dem Platz.
Wimbledon: Andreeva scheitert früh
Für Andreeva bestätigte sich damit, wie schwierig der Wechsel vom Sand auf den Rasen sein kann. In Bad Homburg hatte die 19-Jährige in ihrem einzigen Vorbereitungsturnier gleich ihr erstes Match gegen Landsfrau Ekaterina Alexandrova verloren. Auch die Präsenz von Coach Conchita Martínez, Wimbledon-Siegerin von 1994, brachte diesmal nicht die Wende. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)