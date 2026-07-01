Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Wimbledon: French-Open-Siegerin Andreeva scheitert früh

French-Open-Siegerin raus!

French-Open-Siegerin Mirra Andreeva scheitert früh in Wimbledon. Die Top-Spielerin kann an ihren Erfolg nicht anknüpfen.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SPORT1
French-Open-Siegerin Mirra Andreeva scheitert früh in Wimbledon. Die Top-Spielerin kann an ihren Erfolg nicht anknüpfen.

French-Open-Siegerin Mirra Andreeva hat an ihren Erfolg von Paris in Wimbledon nicht anknüpfen können. Gegen Barbora Krejcikova verlor die 19-Jährige in drei Sätzen (6:4, 5:7, 4:6). Die Tschechin, Wimbledon-Siegerin von 2024, steht damit in der dritten Runde.

Nach dem verlorenen ersten Durchgang drehte Krejcikova die Partie. Die Entscheidung fiel, als die Tschechin im dritten Satz das entscheidende Break setzte und ihren Vorsprung trotz wackeliger Aufschlagspiele über die Linie brachte. Insgesamt brauchte sie gegen die Nummer fünf der Setzliste sieben Matchbälle und stand zwei Stunden und 47 Minuten auf dem Platz.

Wimbledon: Andreeva scheitert früh

Für Andreeva bestätigte sich damit, wie schwierig der Wechsel vom Sand auf den Rasen sein kann. In Bad Homburg hatte die 19-Jährige in ihrem einzigen Vorbereitungsturnier gleich ihr erstes Match gegen Landsfrau Ekaterina Alexandrova verloren. Auch die Präsenz von Coach Conchita Martínez, Wimbledon-Siegerin von 1994, brachte diesmal nicht die Wende. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite