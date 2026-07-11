Wimbledon: Finnisch-britisches Doppel holt Titel

Harri Heliövaara und Henry Patten haben ihren zweiten gemeinsamen Titel in Wimbledon gewonnen. Das finnisch-britische Doppel setzte sich am Samstag auf dem Centre Court 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) gegen Marcelo Arévalo aus El Salvador und seinem kroatischen Partner Mate Pavic durch.
Zweiter Wimbledon-Titel nach 2024
Für das finnisch-britische Duo Harri Heliövaara und Henry Patten ist es der zweite Erfolg im All England Club.
Heliövaara und Patten hatten bereits 2024 im All England Club triumphiert, im vergangenen Jahr gewannen sie zudem die Australian Open.
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Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz war im Halbfinale an Arévalo und Pavic gescheitert. Der Profi aus El Salvador hatte am Donnerstag den Titel im Mixed an der Seite der früheren lettischen French-Open-Einzelsiegerin Jelena Ostapenko gewonnen.