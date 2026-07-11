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Wimbledon: Finnisch-britisches Doppel holt Titel

Zweiter Wimbledon-Titel nach 2024

Für das finnisch-britische Duo Harri Heliövaara und Henry Patten ist es der zweite Erfolg im All England Club.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SID
Für das finnisch-britische Duo Harri Heliövaara und Henry Patten ist es der zweite Erfolg im All England Club.

Harri Heliövaara und Henry Patten haben ihren zweiten gemeinsamen Titel in Wimbledon gewonnen. Das finnisch-britische Doppel setzte sich am Samstag auf dem Centre Court 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) gegen Marcelo Arévalo aus El Salvador und seinem kroatischen Partner Mate Pavic durch.

Heliövaara und Patten hatten bereits 2024 im All England Club triumphiert, im vergangenen Jahr gewannen sie zudem die Australian Open.

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Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz war im Halbfinale an Arévalo und Pavic gescheitert. Der Profi aus El Salvador hatte am Donnerstag den Titel im Mixed an der Seite der früheren lettischen French-Open-Einzelsiegerin Jelena Ostapenko gewonnen.

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