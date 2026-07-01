Wimbledon: Im Eiltempo! Djokovic fegt über Tsitsipas hinweg

SPORT1 01.07.2026 • 23:07 Uhr Novak Djokovic steht in Wimbledon in der nächsten Runde. Jetzt jagt er eine Bestmarke von Roger Federer.

Novak Djokovic hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht und Stefanos Tsitsipas klar in drei Sätzen abgefertigt. Der Serbe setzte sich am Mittwoch mit 6:3, 6:4, 6:2 in nur 98 Minuten Spielzeit durch und ließ auf dem Centre Court kaum Zweifel am Ausgang aufkommen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Was in der Vergangenheit ein Grand-Slam-Finale war, ist inzwischen ein Duell der ersten Turnierwoche: Djokovic und Tsitsipas standen sich im Endspiel der French Open 2021 und bei den Australian Open 2023 gegenüber. Der 27-jährige Grieche ist im Ranking inzwischen bis auf Platz 87 abgerutscht, nachdem er einst die Nummer drei der Welt war.

Im direkten Vergleich wird die Schieflage immer deutlicher: Djokovic führt nun 12:2 und gewann zum zwölften Mal in Serie gegen Tsitsipas. Dessen einzige Erfolge datieren aus 2018 und 2019. Unmittelbar vor Wimbledon hatte Tsitsipas zudem erneut die Zusammenarbeit mit seinem Vater Apostolos beendet.

Djokovic: Federer-Marke im Visier

Djokovic, inzwischen 39 Jahre alt, jagt in London weiter dem 25. Grand-Slam-Titel hinterher. Ein weiterer Major-Triumph würde ihn allein an die Spitze der historischen Bestenliste bringen.

Auch bei den Wimbledon-Siegen rückt ein Rekord näher: Laut ATP stand Djokovic vor dem Turnier bei einer Matchbilanz von 102:13 im All England Club, durch die beiden Siege in dieser Ausgabe sind es nun 104 Erfolge.