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Wimbledon: Deutsches Duo mit Viertelfinal-Coup

Deutsches Duo mit Viertelfinal-Coup

Das deutsche Spitzendoppel Krawietz/Pütz hat den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Blick.
Alexander Zverev erreicht einen persönlichen Meilenstein und steht erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale von Wimbledon. Für Jan-Lennard Struff endet die Reise hingegen gegen Titelverteidiger Jannik Sinner.
SID
Das deutsche Spitzendoppel Krawietz/Pütz hat den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Blick.

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen weiter vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.

Das an Nummer sieben gesetzte deutsche Spitzendoppel gewann am Mittwoch 7:5, 7:6 (8:6) gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul und zog in das Halbfinale von Wimbledon ein.

Dort treffen Krawietz/Pütz auf Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic.

Wimbledon: Deutsches Doppel erfolgreicher als 2025

Im vergangenen Jahr waren die Deutschen beim Rasenklassiker bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Krawietz/Pütz hatten 2024 das Finale der US Open verloren, sich wenige Monate später aber bei den ATP-Finals in Turin durchgesetzt.

In Wimbledon war der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz in diesem Jahr zudem im Mixed-Doppel an der Seite der US-amerikanischen Starspielerin Venus Williams angetreten, dabei aber schon in Runde eins gescheitert.

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