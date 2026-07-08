Wimbledon: Deutsches Duo mit Viertelfinal-Coup

SID 08.07.2026 • 15:52 Uhr Das deutsche Spitzendoppel Krawietz/Pütz hat den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Blick.

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen weiter vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.

Das an Nummer sieben gesetzte deutsche Spitzendoppel gewann am Mittwoch 7:5, 7:6 (8:6) gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul und zog in das Halbfinale von Wimbledon ein.

Dort treffen Krawietz/Pütz auf Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic.

Wimbledon: Deutsches Doppel erfolgreicher als 2025

Im vergangenen Jahr waren die Deutschen beim Rasenklassiker bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Krawietz/Pütz hatten 2024 das Finale der US Open verloren, sich wenige Monate später aber bei den ATP-Finals in Turin durchgesetzt.