Wimbledon: Deutsches Duo mit Viertelfinal-Coup

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen weiter vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.
Deutsches Duo mit Viertelfinal-Coup
Das deutsche Spitzendoppel Krawietz/Pütz hat den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Blick.
Das an Nummer sieben gesetzte deutsche Spitzendoppel gewann am Mittwoch 7:5, 7:6 (8:6) gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul und zog in das Halbfinale von Wimbledon ein.
Dort treffen Krawietz/Pütz auf Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic.
Wimbledon: Deutsches Doppel erfolgreicher als 2025
Im vergangenen Jahr waren die Deutschen beim Rasenklassiker bereits im Achtelfinale ausgeschieden.
Krawietz/Pütz hatten 2024 das Finale der US Open verloren, sich wenige Monate später aber bei den ATP-Finals in Turin durchgesetzt.
In Wimbledon war der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz in diesem Jahr zudem im Mixed-Doppel an der Seite der US-amerikanischen Starspielerin Venus Williams angetreten, dabei aber schon in Runde eins gescheitert.