Wimbledon: Deutsches Tennis-Ass scheitert mit Williams

SID 03.07.2026 • 20:36 Uhr Kevin Krawietz und Venus Williams müssen in Wimbledon die Segel streichen. Das deutsch-amerikanische Duo verliert glatt in zwei Sätzen.

Kurze Zusammenarbeit: Kevin Krawietz und Venus Williams sind im Mixed in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Der zweimalige French-Open-Sieger aus Coburg und die frühere Starspielerin verloren an der Church Road 4:6, 4:6 gegen das an Nummer sieben gesetzte Duo Lloyd Glasspool (Großbritannien) und Tereza Mihalikova (Slowakei).

Krawietz und Williams hatten eine Wildcard erhalten. Dabei wäre es fast nicht zu dieser Partnerschaft gekommen. So hatte Williams‘ Ehemann Andrea Preti zunächst eigentlich Krawietz-Partner Tim Pütz für die Rolle angefragt. „Ich muss ehrlich sein“, sagte Krawietz lachend: „Aber er wollte hier nicht im Mixed spielen. Dann habe ich am nächsten Tag eine Nachricht erhalten.“

Er sei „sehr, sehr überrascht“ gewesen, sagte Pütz. „Ich habe mir gedacht: ‚Was will eine Venus Williams mit einem Tim Pütz?'“, sagte der 38-Jährige: „Ich habe direkt gesagt, dass ich kein Mixed spiele, mich aber bedankt, dass sie mich gefragt hat. Ich kann es nicht glauben, dass ich nein sage, aber vielen Dank.“

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