Wimbledon: Kurioses Interview! Zverev packt Tasche aus

Kuriose Szenen um Alexander Zverev in Wimbledon: Nach seinem souveränen Sieg mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 gegen Marcos Giron wurde es im Anschluss auf dem heiligen Rasen skurril. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Skurriles Interview mit Zverev
Im Sieger-Interview wurde Zverev von Annabel Croft gefragt, wie er das Match am Ende gewonnen habe. „Gut, ich habe den letzten Punkt gemacht. Das hilft“, antwortete die Nummer drei der Weltrangliste schlagfertig und brachte die Fans erstmals zum Lachen.
Zverev sorgt für lustige Taschen-Szene
Nach weiteren sportlichen Fragen schloss Croft das Interview mit einer kuriosen Frage ab. Sie wollte wissen, was Zverev denn so für Sachen in seiner Tasche habe.
Da erwischte sie Zverev scheinbar auf dem falschen Fuß. „Ich weiß es nicht, meine Mama hat sie gepackt“, lautete seine Antwort. Der 29-Jährige hatte dabei ein breites Grinsen im Gesicht und das Publikum brach endgültig in Gelächter aus. Doch dabei beließ es Zverev nicht.
Er packte tatsächlich seine Tasche aus, präsentierte unter anderem eine Jacke und ein frisches T-Shirt. „Und hier sind Griffbänder, die ich eh nicht brauche. Also sind sie für euch“, sagte Zverev und warf eine Packung ins jubelnde Publikum.
Zum Abschluss verriet er noch, dass 12 Schläger in der Tasche versteckt sind und er alle noch in Wimbledon nutzen will. Unter großem Beifall verließ er anschließend den Platz. Mit diesem Auftritt hat Zverev auf jeden Fall viele Sympathiepunkte gewonnen.