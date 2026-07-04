Dicke Überraschung in Wimbledon!

SID 04.07.2026 • 15:48 Uhr Die Weltranglistenzweite Rybakina enttäuscht beim bedeutendsten Tennisturnier des Jahres. Michael Stich übt deutliche Kritik an ihr.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Elena Rybakina hat beim Rasenklassiker in Wimbledon überraschend das Achtelfinale verpasst. Das 6:7 (4:7), 1:6 gegen die Belgierin Elise Mertens, an der auch Laura Siegemund zum Auftakt gescheitert war, bedeutete das Aus für die Weltranglistenzweite aus Kasachstan. Für Rybakina ist damit an der Church Road auch der Sprung an die Spitze der Weltrangliste nicht mehr möglich: Beim ältesten Tennisturnier der Welt hätte sie mindestens ins Viertelfinale vorstoßen müssen, um an Aryna Sabalenka vorbeizuziehen. Für viele Experten war sie sogar die Topfavoritin bei dem Turnier. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Die deutsche Tennis-Legende Michael Stich, der 1991 auf dem heiligen Rasen siegte, übte als Kommentator direkt nach dem Match deutliche Kritik bei Prime. „Das war teilweise auch Verzweiflung bei ihr. Sie spielt eben einen Longline aus einer Situation, in der das gar nicht geht. Das ist einfach Tennis. Du hast Phasen mit Selbstvertrauen, in denen es läuft. Es kommen die Phasen, in denen es nicht läuft.“

Vor allem die Jagd nach der Spitze in der Weltrangliste sah der Fachmann als großes Hindernis. „Wenn sie die Nummer eins vor Augen hatte, dann ist es einfach das falsche Ziel in meiner Wahrnehmung. Du musst als Ziel haben, dein bestes Tennis zu spielen. Dann wirst du automatisch die Eins wenn alles zusammenfällt. Du kannst es aber nicht erzwingen.“

Rybakina enttäuscht in Wimbledon

Auf Court 1 suchte die „Ice Queen“ von Beginn an ihren Rhythmus. Zu fahrig agierte die 27-Jährige bei eigenem Aufschlag, überdrehte bisweilen mit zu hohem Risiko in ihren Schlägen und hatte letztlich im Tiebreak das Nachsehen.

Auch im zweiten Satz berappelte sich Rybakina nicht. Spätestens mit dem Break zum 1:3 stieg die Frustration aufseiten der Kasachin und der Widerstand war gebrochen. Skurril dabei: Vor der Partie galt Mertens als Lieblingsgegnerin Rybakinas. Gegen keine andere Spielerin gewann die amtierende Australian-Open-Siegerin auf WTA-Ebene häufiger (sieben Siege).

Auf die an Position 25 gesetzte Mertens wartet damit im Achtelfinale die Tschechin Marie Bouzkova. Weiter als unter die Runde der besten 16 ist die 30-Jährige in Wimbledon noch nie gekommen.