Wimbledon: „Oh nein!“ Zverev sorgt für Schreckmoment im Finale

Auf einmal wurde es in Wimbledon ganz ruhig: Alexander Zverev hat im Finale gegen Jannik Sinner nach einem Sturz für einen bangen Moment gesorgt. Beim Stand von 7:6, 6:7, 3:3 hatte der 29-Jährige einen Breakball und ging plötzlich zu Boden.
Zverev sorgt für Schreckmoment
Gegner Sinner spielte einen Stopp, und als Zverev losrennen wollte, rutschte er aus. Der Deutsche drehte sich sofort liegend auf den Rücken und hielt sich das rechte Knie.
Kommentator Markus Theil litt bei Prime Video direkt mit und wurde an die schlimme Verletzung von Zverev aus dem Jahr 2022 von den French Open gegen Rafael Nadal erinnert: „Mir bleibt der Atem stehen. Oh nein, nein, nein. Bitte kein Rolland Garros 2.0 – und Sinner kommt sofort rüber.“
Zverev stürzt in Wimbledon
Der italienische Gegner kam direkt gelaufen und erkundigte sich nach dem Zustand des Deutschen. Sinner half Zverev sogar hoch und sprach ihm kurz Mut zu. „Die Geste des Matches“, meinte Theil. Experte Michael Stich betrachtete die Zeitlupe und befand: “Das wird in der Kniekehle wehtun oder einfach nur der Schreck sein in dem Moment.“
Zverev konnte ohne Behandlung weiterspielen, musste aber sportlich wenige Minuten später einen herben Rückschlag hinnehmen. Er gab seinen Aufschlag und damit auch den dritten Satz mit 3:6 ab.
Den 1:2-Rückstand in den Sätzen konnte der Deutsche dann nicht mehr umbiegen. Am Ende musste er sich Sinner mit 1:3 geschlagen geben.