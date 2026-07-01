Wimbledon: Osaka setzt weiter modische Akzente

SID 01.07.2026 • 13:30 Uhr Auch für ihr Zweitrundenduell hat sich die Japanerin etwas ausgedacht.

Nächstes Statement: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat auch bei ihrem zweiten Auftritt in Wimbledon modische Akzente gesetzt. Zu ihrer Partie gegen die Russin Anastassija Gassanowa erschien die Japanerin mit einem weißen Gürtel und langer Schleppe auf Court 2.

„Es soll ein Obi sein, der zu einem traditionellen japanischen Kimono gehört“, sagte Osaka, die schon bei den French Open mit ihrer Kleidung für Aufsehen gesorgt hatte: „Ich versuche immer wieder etwas anderes.“ Einen Kimono hatte sie am Montag vor ihrem Auftaktmatch an der Church Road getragen.

Durch ihren souveränen 6:3, 6:2-Sieg gegen die Weltranglisten-225. Gassanowa erreichte Osaka zum vierten Mal die dritte Runde beim Rasenklassiker. „Morgen hat meine Tochter Geburtstag, deswegen wollte ich länger bleiben. Ich wollte nicht, dass sie in ein Flugzeug steigen muss“, sagte die 28-Jährige.