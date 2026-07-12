Wimbledon: Presse feiert Sinner als "König von Wimbledon"

SID 12.07.2026 • 23:15 Uhr Die internationale Presse feiert das dramatische Wimbledon-Finale. Vor allem vor Jannik Sinner verneigen sich die Zeitungen.

Alexander Zverev hat ein hochklassiges Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner verloren. Der deutsche Topstar lieferte seinem italienischen Kontrahenten aber große Gegenwehr und bot so dem mit Stars gespickten Publikum große Momente.

Die internationale Presse feiert den „gnadenlosen“ Italiener Sinner für ein „Meisterwerk“ und preist ihn auch als „König“. SPORT1 fasst die Reaktionen zusammen.

ENGLAND

The Telegraph: „Sinner bricht Zverevs Widerstand, er war einfach zu gnadenlos. Aber Zverev, gerade erst French-Open-Sieger, hat gezeigt, dass er jetzt auf allen Belägen um den Titel mitspielen kann.“

The Sun: „Das war eine knallharte Vorstellung der Nummer 1 der Welt. Alexander Zverev warf alles in die Waagschale, aber Jannik Sinner wankte keinen Moment.“

The Guardian: „Als Sinner einen Gang höher schalten musste, tat er das; weder Djokovic noch Zverev konnten mit ihm mithalten, es ist sein fünfter Major-Titel mit gerade einmal 24. Er ist noch nicht ganz ein Spieler für die Geschichtsbücher – Carlos Alcaraz, mit sieben, ist es – aber es ist nur eine Frage der Zeit: seine präzisen Schläge, der wuchtige Aufschlag und sein aufblühender Einfallsreichtum sind für alle zu viel – außer für Alcaraz.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Der König ist Italiener.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Sinner, ein Meisterwerk in Wimbledon! Die Trophäe, die du so schweren Herzens in die Hände der Präsidentin des All England Club gegeben hattest, gehört wieder dir, Jannik. Du bist der zehnte Spieler der Open Era, dem es gelungen ist, seinen Titel auf dem Rasen von Wimbledon zu verteidigen, und der achte, der die Championships gewonnen hat, ohne zuvor ein Vorbereitungsturnier auf Gras bestritten zu haben – etwas, das nur den ganz Großen gelungen ist.“

Tuttosport: „Sinner feiert einen legendären Triumph in Wimbledon und schreibt die Geschichte des Tennis immer weiter: Zweiter Wimbledon-Triumph in Folge! Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gewinnt die Nummer 1 der Welt auch die Ausgabe 2026 und vollendet damit ein Back-to-Back, das ihn zur Legende macht.“

La Repubblica: „Sinner, nun eine Legende, bestätigt sich als König von Wimbledon“

Corriere dello Sport: „Wunderbarer Jannik: Er holt in London das Double und den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres 2026 nach einem Finale, das fast vier Stunden dauerte. Der Deutsche gewinnt den ersten Satz, doch die Nummer eins der Welt fängt sich und lässt danach nichts mehr zu.“

SPANIEN

Mundo Deportivo: „Jannik Sinner wird nach seinem Sieg über Zverev in einem grandiosen Wimbledon-Finale zum legendären Doppel-Champion.“