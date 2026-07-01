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Wimbledon: "Riesen-Überraschung" - US-Youngster raus

„Herber Rückschlag“ für die USA

Learner Tien scheidet früh in Wimbledon aus. Damit muss der nächste US-Youngster seine Titelträume begraben.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
Moritz Pleßmann
Learner Tien scheidet früh in Wimbledon aus. Damit muss der nächste US-Youngster seine Titelträume begraben.

US-Youngster Learner Tien musste in Wimbledon überraschend früh die Segel streichen und schied bereits in Runde zwei aus. Beim Rasen-Klassiker unterlag der 20-Jährige dem Ungarn Marton Fucsovics in vier Sätzen (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6).

„Wir haben ein Upset, davon kann man schon sprechen“, stellte Prime-Moderator Jonas Friedrich fest. Tien ging als Nummer 17 der Welt als Favorit in die Partie, konnte gegen den Ungarn, Weltranglisten-76., allerdings nur den ersten Satz knapp im Tiebreak für sich entscheiden. Vor allem im Aufschlag präsentierte sich Fucsovics stärker. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Für Prime-Expertin und Ex-Profi Andrea Petkovic kam die Niederlage „auf jeden Fall überraschend“. Tien sei „der aufstrebende US-amerikanische Jungspieler“. Gerade auf Rasen, einem eher schnellen Belag und dem „Steckenpferd“ des jungen Amerikaners, komme die Niederlage einer „Riesen-Überraschung“ gleich.

Wimbledon: „Rückschlag“ für US-Amerikaner

Schon am Vortag hatte mit Ben Shelton (Platz sechs der Weltrangliste) ein US-amerikanisches Top-Talent sensationell zum Auftakt verloren. „Das ist für die Amis ein herber Rückschlag“, bewertete Petkovic die beiden Niederlagen.

Schon im vergangenen Jahr war Tien bei seinem Wimbledon-Debüt in Runde zwei gescheitert. Damals musste er sich dem Chilenen Nicolás Jarry glatt in drei Sätzen geschlagen gegeben. Insgesamt konnte der erst 20-Jährige bereits zwei Titel auf der ATP-Tour feiern.

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