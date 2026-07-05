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Wimbledon: Sinner macht Duell mit Struff klar

Sinner macht Duell mit Struff klar

Titelverteidiger Jannik Sinner ist der Gegner von Jan-Lennard Struff im Viertelfinale von Wimbledon.
Jan-Lennard Struff schreibt weiter an seinem persönlichen Wimbledon-Märchen und steht im Viertelfinale. Derweil verabschiedet sich bei den Damen die Titelfavoritin aus dem Turnier.
Raphael Weber
Titelverteidiger Jannik Sinner ist der Gegner von Jan-Lennard Struff im Viertelfinale von Wimbledon.

Der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner ist der Gegner von Jan-Lennard Struff im Viertelfinale von Wimbledon.

Der Italiener setzte sich 6:3, 7:6 (7:0), 6:3 gegen den japanischen Qualifikanten Shintaro Mochizuki durch und steht im fünften Jahr nacheinander in der Runde der letzten Acht.

Der 36-jährige Struff profitierte beim Stand von 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 von der Aufgabe seines polnischen Gegners Hubert Hurkacz und zog erstmals bei einem Grand Slam in die Runde der letzten Acht ein.

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Nach Struff will am Montag auch Alexander Zverev erstmals das Viertelfinale erreichen. Der French-Open-Sieger trifft auf den an Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka. Sollte Zverev gewinnen, würden zum ersten Mal nach 2012 wieder zwei deutsche Tennisprofis im Viertelfinale von Wimbledon stehen.

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