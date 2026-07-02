Wimbledon: Sinner muss vom Centre Court

Der Topfavorit muss runter vom Centre Court: Der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner setzt seine Titelverteidigung in Wimbledon auf Court 1 fort. Das Drittrundenduell von Sinner am Freitag gegen Jenson Brooksby aus den USA wurde als zweites Match des Tages auf dem zweitgrößten Platz im Südwesten Londons angesetzt. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Sinner muss Centre Court verlassen
Jan-Lennard Struff kämpft derweil im zweiten Match des Tages auf Court 3 (nicht vor 13.30 Uhr MESZ) um den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale. Nur eine Nacht nach dem dramatischen 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7) gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima – das Match musste wegen Dunkelheit am Mittwoch einen Tag später beendet werden – trifft der Warsteiner dann auf den früheren russischen Weltranglistenersten Daniil Medwedew.
Wimbledon: Struff möchte Revanche
„Ich freue mich, dass ich in der dritten Runde stehe“, sagte Struff, „aber jetzt habe ich morgen ein Match gegen Medwedew, was schwierig wird. Da versuche ich mich jetzt drauf zu fokussieren und vorzubereiten.“ Vor zwei Jahren war Struff in der dritten Runde gegen den US-Open-Sieger von 2021 ausgeschieden.
Den Centre Court eröffnet der 24-malige Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic (14.30 Uhr MESZ/alles Prime Video). Der Serbe trifft auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der vergangenes Jahr Alexander Zverev in der ersten Runde ausschaltete.