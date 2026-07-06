Wimbledon-Star obdachlos: „Hat hier jemand ein Haus?“

Flavio Cobolli reitet weiter die Erfolgswelle. Der French-Open-Finalist ist souverän in das Viertelfinale von Wimbledon eingezogen. Nun hat der Italiener jedoch ein Problem, mit dem er das Publikum zum Lachen brachte. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Wimbledon-Star auf einmal obdachlos
Nach dem 7:5, 7:6, 6:3 gegen Alex de Minaur aus Australien stand der 24-Jährige zum Interview bereit und sollte von seinen weiteren Plänen für den Nachmittag und Abend berichten.
„Ich werde wie immer Eis essen und dann wird Papa Pasta mit Tomaten und Zwiebeln kochen. Ich will dann auch dringend Spanien gegen Portugal schauen“, begann die Nummer zehn der Welt. Direkt nach dem Matchball hatte Cobolli schon wie Cristiano Ronaldo gejubelt und ein lautes „Siu“ auf dem Center Court provoziert.
Cobolli sucht Unterkunft
Doch dann wurde es sehr lustig. Denn Cobolli verriet, dass er und sein gesamtes Team aktuell in London obdachlos sind, weil sie bei der Planung der Unterkunft offenbar nicht mit einem solchen Erfolg gerechnet haben.
„Ich hoffe, wir können bald zum Haus. Aber erst müssen wir eines finden, wir haben aktuell keins. Wir haben das gesamte Gepäck im alten Haus und müssen eins finden. Hat irgendwer hier ein Haus in Wimbledon?“ Das Publikum grölte und Cobolli verschwand mit einem breiten Lachen.
Nun trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Grigor Dimitrov und Arthur Fery.