Wimbledon: Struff darf nicht auf den Centre Court!

Jan-Lennard Struff bestreitet sein Viertelfinale in Wimbledon gegen Titelverteidiger Jannik Sinner nicht auf dem berühmtesten Tennisplatz der Welt. Die Organisatoren setzten das Match des Warsteiners gegen den italienischen Weltranglistenersten als erstes des Tages (14.00 Uhr MESZ) auf Court 1, dem zweitgrößten Platz des All England Club, an.

Struff über Sinner: „Eine brutal schwierige Aufgabe“

Der 36 Jahre alte Struff steht erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der letzten acht. „Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, das ist völlig klar“, sagte Struff, er zeigte sich dennoch optimistisch: „Natürlich traue ich mir zu, dass ich da etwas schaffen kann. Sonst bringt es nichts, auf den Platz zu gehen.“