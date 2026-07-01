Wimbledon: Struff-Krimi unterschoben - Entscheidender Satz erst Donnerstag

SID 01.07.2026 • 22:11 Uhr Die Partie in Wimbledon von Jan-Lennard Struff muss nach dem vierten Satz unterbrochen werden. Die Entscheidung fällt erst am Donnerstag.

Jan-Lennard Struff hat den Einzug in die dritte Runde von Wimbledon vor Augen – doch die Entscheidung fällt erst am Donnerstag: Das Zweitrundenduell zwischen dem Warsteiner und dem an Nummer 28 gesetzten Brandon Nakashima aus den USA ist beim Stand von 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen worden. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Mit einem Sieg gegen Nakashima könnte Struff nach 2024 und 2025 wieder in die dritte Runde des Rasenklassikers einziehen, zudem würde er zum ersten Mal seit dem vergangenen Oktober bei einem Turnier im Hauptfeld mehr als zwei Siege feiern.

Mit Nakashima lieferte er sich nach anfänglichen Problemen auf Court 12 einen großen Kampf. Im dritten Tiebreak in Folge verpasste er es aber, sich noch am Mittwochabend das Ticket für das Duell mit dem früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland zu sichern.

Wimbledon: Auch Zverev Donnerstag im Einsatz

Zuvor hatte Daniel Altmaier als einziger der vier deutschen Tennisspieler den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der Kempener, der zuletzt in Halle/Westfalen bis ins Halbfinale gestürmt war, unterlag dem Slowaken Alex Molcan 4:6, 6:3, 5:7, 2:6. Die Begegnung war am Dienstag nach drei Sätzen wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen worden.

Am Donnerstag geht es auch für French-Open-Sieger Alexander Zverev im All England Club weiter. Auf seiner Titeljagd muss er dabei aber die große Bühne des Centre Courts vorerst verlassen. Zverev spielt in der zweiten Runde auf Court 1, die Partie gegen den Franzosen Valentin Royer ist die zweite des Tages. Auf Court 14 ist Yannick Hanfmann gefordert. Der Karlsruher trifft auf den an Nummer 19 gesetzten Russen Karen Chatschanow, auch sein Duell ist das zweite.