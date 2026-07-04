Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Wimbledon: Struff-Ansetzung fix

Struff-Ansetzung fix

Um Jan-Lennard Struff ist eine Entscheidung gefallen. Der Deutsche spielt auf Court 2.
Jan-Lennard Struff schlägt Daniil Medvedev sensationell in drei Sätzen und steht überraschend im Achtelfinale. Alexander Zverev könnte ihm morgen folgen.
SID
Um Jan-Lennard Struff ist eine Entscheidung gefallen. Der Deutsche spielt auf Court 2.

Jan-Lennard Struff spielt auf Court 2 um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon.

Die Veranstalter setzten sein Duell mit dem Polen Hubert Hurkacz als drittes Match am Sonntag an. Sollte der Warsteiner die Runde der letzten acht erreichen, könnte es zum Duell mit Titelverteidiger Jannik Sinner kommen.

Der italienische Weltranglistenerste bestreitet das letzte Match des Tages auf dem Centre Court. Sinner trifft dabei auf den Japaner Shintaro Mochizuki.

Major-Rekordgewinner Novak Djokovic eröffnet auf dem berühmtesten Platz im Londoner Südwesten gegen den Russen Roman Safiullin (14.30 Uhr).

Mit einem Sieg würde Djokovic seinen 106. Erfolg in Wimbledon feiern und damit die alleinige Bestmarke im Männer-Einzel übernehmen. Derzeit liegt er gleichauf mit dem achtmaligen Champion Roger Federer.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite