Wimbledon: Struff-Ansetzung fix

SID 04.07.2026 • 16:26 Uhr Um Jan-Lennard Struff ist eine Entscheidung gefallen. Der Deutsche spielt auf Court 2.

Jan-Lennard Struff spielt auf Court 2 um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon.

Die Veranstalter setzten sein Duell mit dem Polen Hubert Hurkacz als drittes Match am Sonntag an. Sollte der Warsteiner die Runde der letzten acht erreichen, könnte es zum Duell mit Titelverteidiger Jannik Sinner kommen.

Der italienische Weltranglistenerste bestreitet das letzte Match des Tages auf dem Centre Court. Sinner trifft dabei auf den Japaner Shintaro Mochizuki.

Major-Rekordgewinner Novak Djokovic eröffnet auf dem berühmtesten Platz im Londoner Südwesten gegen den Russen Roman Safiullin (14.30 Uhr).