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Wimbledon: Tennis-Märchen um Zverev-Gegner

Tennis-Märchen um Zverev-Gegner

Arthur Fery steht sensationell im Halbfinale von Wimbledon. Nun trifft er auf den frisch-gebackenen French-Open-Sieger.
Alexander Zverev stürmt in Wimbledon ins Halbfinale. Der Deutsche überzeugt gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz auf ganzer Linie und profitiert von einer Verletzung seines Gegners.
SID
Arthur Fery steht sensationell im Halbfinale von Wimbledon. Nun trifft er auf den frisch-gebackenen French-Open-Sieger.

Das britische Wimbledon-Märchen geht weiter: Arthur Fery hat sensationell das Halbfinale erreicht und trifft dort auf Alexander Zverev.

Der 23-Jährige setzte sich auf dem Centre Court 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 gegen den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli durch. Fery ist der erst zweite Spieler nach dem früheren kroatischen Wimbledon-Champion Goran Ivanisevic, der zunächst eine Wildcard erhielt und es dann bis in die Vorschlussrunde des Rasenklassikers schaffte.

Fery ist der erste Brite seit Cameron Norrie vor vier Jahren, der beim Heimspiel im All England Club im Halbfinale steht.

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Bei seinem erst fünften Grand Slam überhaupt feiert er seine Premiere in der Runde der letzten vier. Dort trifft er nun auf French-Open-Sieger Zverev, der seinen körperlich angeschlagenen Angstgegner Taylor Fritz 6:4, 6:4, 6:2 bezwang.

Wimbledon: Märchen-Geschichte um Arthur Fery

Der letzte britische Titelgewinner in Wimbledon war Andy Murray 2016.

Fery zeigte auf der großen Bühne Centre Court keine Nerven und schnappte sich mit einem Break den ersten Satz. In Durchgang zwei ging es nun bis in den Tiebreak, doch wieder behielt Fery die Oberhand – und das heimische Publikum drehte komplett durch.

Nach einem schnellen Break zu Beginn des dritten Satzes war der nun furios aufspielende Fery nicht mehr aufzuhalten.

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