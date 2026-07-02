Wimbledon: Titelverteidigerin Swiatek souverän weiter

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist beim Rasenklassiker in Wimbledon souverän in die dritte Runde eingezogen. Die Weltranglistendritte aus Polen bezwang die Tschechin Karolina Pliskova am Donnerstag 6:1, 6:3 und bestätigte damit ihre Ambitionen auf den nächsten Titel.
Titelverteidigerin ohne Blöße weiter
Iga Swiatek erreicht souverän die dritte Runde von Wimbledon. Die polnische Titelverteidigerin ist auf Kurs.
„Heute fühle ich mich stabiler, und das ist gut“, sagte Swiatek, die nach ihrem wackeligen Auftaktsieg gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend einige Tränen der Erleichterung verdrückt hatte: „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden.“
Wimbledon: Swiatek braucht nur 70 Minuten
Swiatek zeigte sich auch auf dem Platz stabilisiert und dominierte die Partie über weite Strecken. Vor allem im Returnspiel setzte sie die frühere Wimbledonfinalistin und Weltranglistenerste Pliskova immer wieder unter Druck und verwertete ihre Breakchancen konsequent.
Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin beendete die Partie nach 70 Minuten – und bleibt im Rennen um den Titel.
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