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Wimbledon: Unglaubliche Serie von Marta Kostyuk setzt sich fort

Beachtliche Serie setzt sich fort

Vor den Augen von Königin Camilla setzt sich Marta Kostyuk im Viertelfinale durch. Die Ukrainerin befindet sich weiter in bestechender Form. Auch die Tschechin Linda Noskova steht in der Runde der letzten vier.
Alexander Zverev erreicht einen persönlichen Meilenstein und steht erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale von Wimbledon. Für Jan-Lennard Struff endet die Reise hingegen gegen Titelverteidiger Jannik Sinner.
SPORT1
Vor den Augen von Königin Camilla setzt sich Marta Kostyuk im Viertelfinale durch. Die Ukrainerin befindet sich weiter in bestechender Form. Auch die Tschechin Linda Noskova steht in der Runde der letzten vier.

Marta Kostyuk hat zum ersten Mal das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Vor den Augen von Königin Camilla setzte sich die Ukrainerin am Mittwoch auf dem Centre Court 6:3, 6:2 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch, die 2024 im Finale gestanden hatte.

Kostyuk hatte schon bei den French Open die Vorschlussrunde erreicht, war dann aber an der späteren russischen Siegerin Mirra Andreeva gescheitert. Damit hat Kostyuk nun 21 der letzten 22 Matches auf der Tour gewonnen – eine beachtliche Serie.

Wimbledon: Kostyuk trifft auf Noskova

Kostyuk ist zudem die zweite ukrainische Tennisspielerin nach Elina Svitolina, die im Halbfinale von Wimbledon steht. Der Lauf bis in die Runde der letzten vier kommt dennoch etwas überraschend, ihren letzten Sieg auf Rasen hatte die 24-Jährige 2024 in der zweiten Runde an der Church Road gefeiert.

Im Halbfinale am Donnerstag spielt Kostyuk nun gegen die Tschechin Linda Noskova. Die 21-Jährige gewann 6:3, 7:5 gegen die Belgierin Elise Mertens, die in Runde eins die Vorjahres-Viertelfinalistin Laura Siegemund bezwungen hatte. Noskova ist die jüngste Spielerin im Halbfinale des Rasenklassikers seit der Lettin Jelena Ostapenko, die 2018 auch 21 Jahre alt gewesen war.

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Noskova spielt eine starke Rasensaison. Im Vorfeld von Wimbledon hatte sie sich den Titel bei den Berlin Tennis Open im Einzel sowie im Doppel an der Seite der Russin Ekaterina Alexandrova gesichert.


Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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