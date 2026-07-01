Wimbledon: Verletzungssorgen bei Serena Williams!

SPORT1 01.07.2026 • 14:52 Uhr Nach dem Drei-Satz-Aus gegen Maya Joint ist Serena Williams für das Wimbledon-Doppel mit Venus am Freitag fraglich.

Platzt das große Schwester-Doppel in Wimbledon? Wie mehrere Medien berichten, steht Serena Williams’ geplantes Duett mit Schwester Venus nach einer Knieverletzung auf der Kippe.

Die sechsmaligen Champions am All England Club wollten am Freitag erstmals seit 2022 wieder gemeinsam bei einem Grand Slam antreten. Doch im Einzel-Comeback schwoll Serenas Knie während der Niederlage spürbar an.

So kam es zur Verletzung von Serena Williams

Im Erstrundenmatch gegen Australiens Maya Joint lieferte Williams auf dem Centre Court einen Drei-Satz-Krimi, musste sich aber 3:6, 7:6 (6), 3:6 geschlagen geben. Es war ihr erstes Wimbledon-Einzel seit 2022 – und die Partie endete nicht nur sportlich bitter. Die 44-Jährige zog sich die Blessur laut Teamangaben am Ende des ersten Satzes zu.

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Nach dem Match ließ Williams die obligatorische Pressekonferenz aus, Wimbledon teilte mit, sie sei „nicht in der Lage, ihren Pflichten nachzukommen“. Ein Auftritt vor den Medien hätte sonst eine Strafe nach sich ziehen können – diesmal blieb sie aufgrund der medizinischen Einschätzung außen vor. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

PK geschwänzt – Ausnahme für Legende

„Serena hat sich am Ende des ersten Satzes das rechte Knie verdreht und wurde deshalb von den medizinischen Teams von Wimbledon und WTA von ihren Medienpflichten befreit“, wird Agentin Jill Smoller bei der BBC zitiert. Smoller ergänzte: „Sie verließ die Anlage an diesem Abend ohne Hilfe und tut alles, um später in dieser Woche im Doppel bereit zu sein.“