Wimbledon: Verrückter Federer-Moment bei Zverev-Match

Was für ein verrückter Moment um Roger Federer. Der 44 Jahre alte Schweizer sorgte ganz unfreiwillig für Aufsehen in der Anfangsphase des Wimbledon-Achtelfinals zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka.
Kuriose Federer-Szene bei Zverev-Match
Denn der achtmalige Champion von Wimbledon saß völlig allein in der royalen Box. Nach dem Thriller-Sieg des Briten Arthur Fery hatten alle anderen Gäste dort die Sitze verlassen. Nur die Legende wollte sich keinen Ballwechsel entgehen lassen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Kommentator feiert Federer als „größten Tennisliebhaber“
Prime-Kommentator Jan Platte feierte es: „Einsam und alleine. Der größte Tennisliebhaber, den es in der Royal Box nur geben kann. Home alone! Der große Roger Federer.“
Auch José Morgado, einer der bekanntesten Tennis-Journalisten, bekam die Szene mit: „Es sind auf der gesamten Tribüne vier Personen – und eine davon ist Federer. Man muss ihn lieben.“
Federer hatte wohl nie zuvor in seinem „Wohnzimmer“ so eine Ruhe. Weit um ihn herum störte niemand. Und der Schweizer? Der genoss den Moment der Stille offenbar. In der ersten Reihe schaute er völlig entspannt dem Zverev-Match zu.
Federers Anwesenheit bringt Paolini aus dem Konzept
Federer verbrachte den gesamten Tag auf dem Center Court. Seine Anwesenheit brachte Jasmine Paolini gegen Alexandra Eala aus dem Konzept, wie die Italienerin später zugab.
Die Partie von Fery gegen Grigor Dimitrov verfolgte Federer dann mit Formel-1-Star Kimi Antonelli als Sitznachbarn. Und als viele danach gingen, blieb Federer da.
Federer hatte schließlich während seiner Karriere, die er 2022 beendete, einige Matches gegen Zverev bestritten.