Wimbledon: Zverev bleibt auf Court 1

SID 03.07.2026 • 19:32 Uhr Der Hamburger hatte nur zum Auftakt auf dem Centre Court gespielt.

French-Open-Sieger Alexander Zverev bleibt bei der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel in Folge auf Court 1. Der Hamburger bestreitet am Samstag sein Drittrundenduell in Wimbledon gegen den US-Amerikaner Marcos Giron wieder auf dem zweitgrößten Platz. Zverevs Match wurde als zweites des Tages angesetzt.

Der 29-Jährige muss damit weiter auf seinen zweiten Einsatz auf dem Centre Court warten. Auf dem berühmten Platz hatte Zverev lediglich zum Auftakt gegen den Belgier Alexander Blockx spielen dürfen.