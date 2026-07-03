French-Open-Sieger Alexander Zverev bleibt bei der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel in Folge auf Court 1. Der Hamburger bestreitet am Samstag sein Drittrundenduell in Wimbledon gegen den US-Amerikaner Marcos Giron wieder auf dem zweitgrößten Platz. Zverevs Match wurde als zweites des Tages angesetzt.
Wimbledon: Zverev bleibt auf Court 1
Der Hamburger hatte nur zum Auftakt auf dem Centre Court gespielt.
Zverev wieder auf Court 1
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
Der 29-Jährige muss damit weiter auf seinen zweiten Einsatz auf dem Centre Court warten. Auf dem berühmten Platz hatte Zverev lediglich zum Auftakt gegen den Belgier Alexander Blockx spielen dürfen.
Auf dem Centre Court eröffnet die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek gegen Alexandra Eala, die als erste Spielerin von den Philippinen seit Beginn der Open Era in 1968 in der dritten Runde eines Grands Slams steht. Auch bei den Männern schaffte das bislang noch keiner. Das Match beginnt um 14.30 Uhr MESZ (Prime Video).