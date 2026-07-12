Wimbledon: Zverev vs. Sinner heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 12.07.2026 • 14:00 Uhr Am Sonntag steigt auf dem heiligen Rasen von Wimbledon das Traumfinale zwischen dem Weltranglistenersten Jannik Sinner und der Nummer drei Alexander Zverev. SPORT1 zeigt, wie Sie das Match live verfolgen können.

Es ist soweit: Am Sonntag (nicht vor 17 Uhr) steigt in Wimbledon das Herren-Finale. Von der Besetzung her könnte es besser kaum sein. Mit dem Italiener Jannik Sinner und French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft das Top-Duo des Turniers aufeinander.

„Ich bleibe konzentriert. Ich bleibe hungrig. Ich will mehr“, sagte der Hamburger, der im Halbfinale Lokalmatador Arthur Fery 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 bezwang, vor seinem Titel-Showdown: „Ich möchte weiterhin auf höchstem Niveau spielen und weiter gewinnen.“

Wimbledon heute live: So können Sie das Finale Sinner – Zverev live verfolgen

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Auch Fans, die keinen Account von Prime Video haben, können das Wimbledon-Finale live anschauen. Der Streamingdienst teilte mit: „Das Wimbledon-Finale der Herren mit Alexander Zverev ist kostenlos bei Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.“

Die Aufgabe könnte für Zverev kaum schwieriger sein. Mit Sinner wartet der Titelverteidiger und sein Angstgegner, gegen den er die letzten neun Matches allesamt verloren hat. Und ausgerechnet jetzt scheint der Südtiroler wieder zu seiner besten Form zu finden – das unterstrich das dominante 6:4, 6:4, 6:4 gegen den letztlich chancenlosen Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic.

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„Was auch immer in der Vergangenheit zwischen ihm und mir passiert ist, ist passiert. In der Zwischenzeit hat er in Paris einen Grand-Slam-Titel gewonnen, was ihm viel Selbstvertrauen gegeben hat“, sagte Sinner, der sich von den bisherigen Leistungen Zverevs beeindruckt zeigte: „Wir können sehen, auf welchem Niveau er hier spielt.“

Für Zverev und Sinner ist es das erste Duell auf Rasen. „Ich freue mich darauf, dass ich Sonntag die Chance habe, um Wimbledon zu spielen“, sagte Zverev bei Prime Video. Es sei „eine der größten Ehren, die man im Tennissport haben kann“. Deshalb müsse er aber „konzentriert und bei sich bleiben“, sodass er für das Finale „so gut wie möglich vorbereitet“ sei.