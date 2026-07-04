Wimbledon: Zverev meistert nächste Hürde

SID 04.07.2026 • 18:51 Uhr Alexander Zverev marschiert in Wimbledon weiter. Der deutsche Topstar übersteht eine komplizierte Phase.

Alexander Zverev hat zum vierten Mal das Achtelfinale in Wimbledon erreicht. Der Hamburger gewann am Samstag sein Drittrundenduell gegen Marcos Giron aus den USA nach einer durchwachsenen Leistung 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 und darf nach dem Triumph bei den French Open weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen.

“Er ist ein überragender Spieler auf Rasen. Ich musste vom ersten Punkt an 100 Prozent bei der Sache sein“, fasste der deutsche Topstar zusammen. Mit seinem fünften Sieg im fünften Spiel gegen den Weltranglisten-92. Giron folgte Zverev seinem Landsmann Jan-Lennard Struff in die Runde der letzten 16. Damit stehen nach 14 Jahren erstmals wieder zwei deutsche Tennisspieler im Achtelfinale des Klassikers.

Weiter ging es für Zverev an der Church Road bislang noch nie, überhaupt ist er noch ohne Titel auf Rasen. Im Duell um seine erste Viertelfinal-Teilnahme im All England Club trifft Zverev nun auf den Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka.

Zverev in Wimbledon weiter in Topform

In seinem zweiten Spiel nacheinander auf Court 1 dominierte Zverev zu Beginn. Während Giron um jeden Punkt kämpfen musste, ließ der 29-Jährige bei eigenem Aufschlag überhaupt nichts anbrennen. Bei seiner Überlegenheit hätte er schon schneller für klare Verhältnisse sorgen können. Nach 36 Minuten ging Satz eins an den Hamburger.

Im zweiten Satz fand aber Giron besser ins Spiel, variierte seine Schläge nun mehr. Weil Zverev sich zu viele vermeidbare Fehler leistete, blieb der Durchgang umkämpft und ging in den Tiebreak. Dort patzte nun aber Giron, Zverev baute seine Führung aus – und sicherte sich anschließend auch Satz drei.

Am Sonntag geht es dann für Struff weiter. In seinem ersten Achtelfinale in London trifft der 36-Jährige auf den Polen Hubert Hurkacz.