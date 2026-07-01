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Wimbledon: Alexander Zverev verlässt den Centre Court

Zverev verlässt den Centre Court

Der French-Open-Sieger spielt die zweite Partie des Tages auf Court 1.
Ereignisreicher zweiter Tag in Wimbledon. Während Alexander Zverev brilliert, wird es ein düsterer Tag für die deutschen Damen. Zwei der Großen des Sports haben hingegen ihren großen Auftritt.
SID
Der French-Open-Sieger spielt die zweite Partie des Tages auf Court 1.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev muss die große Bühne des Centre Courts in Wimbledon vorerst verlassen. Der French-Open-Sieger spielt in der zweiten Runde des Rasenklassikers am Donnerstag (LIVETICKER auf SPORT1.de) auf Court 1, die Partie gegen den Franzosen Valentin Royer ist die zweite des Tages.

Seinen mühsamen Auftaktsieg gegen Alexander Blockx aus Belgien hatte Zverev noch auf dem Hauptplatz des All England Tennis Clubs gefeiert.

Den Court 1 eröffnet die US-Amerikanerin Madison Keys gegen die Britin Katie Swan um 14 Uhr (Prime Video), Zverevs Match folgt im Anschluss. Auf Court 14 ist Yannick Hanfmann gefordert. Der Karlsruher trifft auf den an Nummer 19 gesetzten Russen Karen Chatschanow, auch sein Duell ist das zweite.

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