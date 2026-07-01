Wimbledon: Alexander Zverev verlässt den Centre Court

SID 01.07.2026 • 20:15 Uhr Der French-Open-Sieger spielt die zweite Partie des Tages auf Court 1.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev muss die große Bühne des Centre Courts in Wimbledon vorerst verlassen. Der French-Open-Sieger spielt in der zweiten Runde des Rasenklassikers am Donnerstag (LIVETICKER auf SPORT1.de) auf Court 1, die Partie gegen den Franzosen Valentin Royer ist die zweite des Tages.

Seinen mühsamen Auftaktsieg gegen Alexander Blockx aus Belgien hatte Zverev noch auf dem Hauptplatz des All England Tennis Clubs gefeiert.