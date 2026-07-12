Zverevs erschreckende Bilanz gegen Sinner

SID 12.07.2026 • 05:31 Uhr 13 Sätze in Serie hat Alexander Zverev gegen Jannik Sinner verloren. In Wimbledon soll die Wende gelingen.

Alexander Zverev gegen Jannik Sinner: 14 Mal standen sich die Tennisprofis aus Hamburg und Südtirol bereits gegenüber – mit klaren Vorteilen für Sinner. Der gewann zehn Duelle, zuletzt neun in Serie und sechs ohne Satzverlust.

Immerhin: Bei den Grand-Slam-Turnieren ist die Bilanz ausgeglichen (2:2). Der SID blickt vor dem Wimbledonfinale am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) auf die wichtigsten Matches der bisherigen Rivalität zurück.

Tennis: Die wichtigsten Duelle zwischen Zverev und Sinner

2020, French Open, Achtelfinale: Alexander Zverev schmerzen die Glieder, sein Kopf brummt, und doch will er unbedingt spielen. Vielleicht, so seine Hoffnung, ist gegen diesen 19-jährigen Italiener ja ein schneller Dreisatzsieg möglich. Doch weit gefehlt: Geschwächt verliert Zverev das erste Match gegen Sinner 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 und scheidet bei der in den Herbst verlegten Corona-Ausgabe der French Open früh aus.

2021, US Open, Achtelfinale: Das zweite Grand-Slam-Match, der erste Sieg: Beim 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) zeigt Zverev, frischgebackener Olympiasieger von Tokio, dem noch immer blutjungen Sinner die Grenzen auf. Zum ersten Grand-Slam-Titel reicht es in diesem Jahr dennoch nicht. Im Halbfinale ist Novak Djokovic zu stark, Zverev verliert in fünf Sätzen.

2023, US Open, Achtelfinale: Das dritte Grand-Slam-Match – und der erste Krimi zwischen Zverev und Sinner. Beide Spieler schleppen sich angeschlagen über den Platz, „wie zwei Schwergewichtsboxer in der zehnten Runde“, bemerkt TV-Experte Boris Becker. Nach 4:41 Stunden setzt sich Zverev mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 durch. Eine Runde später ist gegen Carlos Alcaraz Schluss.

2025, Australian Open, Finale: Ein Match, das Alexander Zverev zu denken gibt. Nach dem 3:6, 6:7 (4:7), 3:6 geißelt sich Zverev selbst: „Ich bin einfach nicht gut genug!“ Aber: „Ich werde alles dafür tun, eine Trophäe irgendwann hochzuhalten. Ich möchte meine Karriere nicht als der beste Spieler aller Zeiten beenden, der keinen Grand Slam gewonnen hat.“