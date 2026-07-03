Zverev zu Sportler des Monats Juni geehrt

SID 03.07.2026 • 11:42 Uhr Im Finale von Paris setzt sich Zverev gegen den Italiener Flavio Cobolli durch - und erhält nun eine weitere Ehrung.

Sein French-Open-Triumph hat Alexander Zverev die Auszeichnung zum Sportler des Monats Juni beschert. Die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten entschieden sich bei der Wahl für den 29 Jahre alten Hamburger, der aktuell in Wimbledon um weitere Ehren kämpft.

Zverev, der in Paris am 7. Juni seinen ersten Grand-Slam-Triumph gefeiert hatte, verwies mit 50,8 Prozent der Stimmen Triathletin Lisa Tertsch (38,9) und das 3×3-Basketball-Nationalteam der Männer (10,3) auf die Plätze zwei und drei.