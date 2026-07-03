Sein French-Open-Triumph hat Alexander Zverev die Auszeichnung zum Sportler des Monats Juni beschert. Die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten entschieden sich bei der Wahl für den 29 Jahre alten Hamburger, der aktuell in Wimbledon um weitere Ehren kämpft.
Zverev zu Sportler des Monats Juni geehrt
Im Finale von Paris setzt sich Zverev gegen den Italiener Flavio Cobolli durch - und erhält nun eine weitere Ehrung.
Alexander Zverev spielt in Wimbledon
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
Zverev, der in Paris am 7. Juni seinen ersten Grand-Slam-Triumph gefeiert hatte, verwies mit 50,8 Prozent der Stimmen Triathletin Lisa Tertsch (38,9) und das 3×3-Basketball-Nationalteam der Männer (10,3) auf die Plätze zwei und drei.
Staffel-Olympiasiegerin Tertsch gewann bei den Europameisterschaften im spanischen Tarragona den EM-Titel auf der olympischen Distanz. Die Basketballer Denzel Agyeman, Fabian Giessmann, Kevin Bryant und Niklas Kropp feierten bei der Weltmeisterschaft in Warschau mit dem Gewinn der Silbermedaille den größten Erfolg in der Geschichte des deutschen 3×3-Basketballs der Männer.