Zweifel an Zverev: "Nicht sicher, ob er wirklich daran geglaubt hat"

Felix Kunkel 14.07.2026 • 09:40 Uhr Alexander Zverev muss sich im Finale von Wimbledon Jannik Sinner geschlagen geben. Ein ehemaliger Weltklassespieler zweifelt, ob Zverev überhaupt an den Sieg geglaubt hat.

Der frühere Weltklassespieler Mats Wilander hat nach dem verlorenen Wimbledon-Finale von Alexander Zverev leichte Zweifel am Deutschen durchblicken lassen. „Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich daran geglaubt hat, Sinner schlagen zu können“, erklärte die ehemalige Nummer eins der Welt der L’Équipe.

Zverev hatte trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung das Endspiel am Sonntag 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 gegen Jannik Sinner verloren.

Zverev? Sinner und Alcaraz „immer noch eine Klasse besser“

Wilander sieht dennoch Luft nach oben: „Ich hatte mir vorgestellt, dass Zverev nach seinem Titelgewinn bei den French Open freier spielen würde, und genau das haben wir auch bei diesem Wimbledon gesehen, aber es gibt immer noch eine Lücke – nicht körperlich, sondern mental“, betonte der 61-Jährige.

Zverev habe im ersten Satz und in großen Teilen des zweiten Satzes „großartig gespielt“, fuhr Wilander fort, „aber Jannik hat – ähnlich wie Alcaraz – gezeigt, dass er bei den wichtigen Punkten, die ein Match entscheiden, immer noch eine Klasse besser ist“.

Der Schwede lobte das Superstar-Duo weiter: „Beide haben die Fähigkeit, ein Spiel, das sehr knapp erscheint, ja sogar kurz vor dem Sieg zu stehen scheint, in etwas scheinbar weniger Kompliziertes zu verwandeln, als es zunächst aussah.“

Zverev „dürfte weiter aufholen“

Trotz seiner teils kritischen Worte sieht Wilander Zverev insgesamt auf einem guten Weg: „Für einen Spieler seines Kalibers können Alcaraz und Sinner nicht für immer unantastbar bleiben.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Er prognostizierte: „Ich würde sagen, dass sich der Abstand nach diesem Finale noch etwas weiter verringern wird und Sascha diesen Rückstand zumindest in den nächsten zwölf Monaten weiter aufholen dürfte.“