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Comeback verpasst: Bitteres US-Open-Aus für Korpatsch

Bitteres Aus für Deutsche Nummer eins

Die deutsche Nummer eins Tamara Korpatsch ist bei den US Open in der ersten Runde zu inkonstant. Ein mögliches Duell mit der Vorjahresfinalistin fällt damit ins Wasser.
Die US Open 2026 stehen an. Hier gibt es die wichtigsten Infos und Fakten zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.
SID
Die deutsche Nummer eins Tamara Korpatsch ist bei den US Open in der ersten Runde zu inkonstant. Ein mögliches Duell mit der Vorjahresfinalistin fällt damit ins Wasser.

Bittere Pleite für die deutsche Nummer eins in New York: Tamara Korpatsch ist bei den US Open nach einem Nervenkrimi bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-48., die im Juli mit einem Turniersieg in ihrer Heimatstadt Hamburg noch für Furore gesorgt hatte, unterlag der hochveranlagten Lilli Tagger (18) aus Österreich mit 0:6, 6:7 (4:7). Erst nach zehn verlorenen Spielen schaffte es Korpatsch beim Stand von 0:4 im zweiten Satz auf die Anzeigetafel, das Aufbäumen war aber vergeblich. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

„Es fühlt sich gut an, es ist immer etwas Besonderes, die deutsche Nummer eins zu sein“, hatte Korpatsch im Vorfeld der Partie gesagt. Gegen Tagger fand sie allerdings überhaupt nicht ins Match, gegen Ende des ersten Satzes wirkte sie auch körperlich teilweise nicht auf der Höhe. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Korpatsch aus ihrem Loch heraus und führte plötzlich mit 5:4, doch letztlich hatte Tagger den längeren Atem. So wartet nun auf die Österreicherin ein mögliches Duell mit der Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova aus den USA.

Korpatsch verpasst 2. Runde in New York

Nach unterhaltsamen 1:56 Stunden verwandelte Tagger, die mit ihrer einhändigen Rückhand und soliden Grundschlägen lange Zeit eine starke Partie zeigte, ihren ersten Matchball. Korpatsch hingegen verpasste vor den Augen von Bundestrainer Torben Beltz den zweiten Zweitrundeneinzug in Flushing Meadows nach 2023.

In ihrer Heimatstadt Hamburg hatte die Deutsche Ende Juli ihren zweiten Turniersieg auf der Tour gefeiert. Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel schlagen in New York allesamt erst am Dienstag auf.

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