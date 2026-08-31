Drama bei den US Open: Djokovic übergibt sich und scheidet aus

SPORT1 31.08.2026 • 06:05 Uhr Bitteres Aus für Novak Djokovic bei den US Open. Der serbische Rekordmann wirkt körperlich stark geschwächt - und verliert nach einem Marathonmatch zum Auftakt.

Novak Djokovic stützte sich immer wieder erschöpft auf seinem Schläger ab, er kämpfte noch auf dem Platz gegen die Tränen, er übergab sich sogar in einer Ecke des Courts – und verlor am Ende tatsächlich sein dramatisches Auftaktmatch bei den .

Für den Grand-Slam-Rekordsieger war es das erste Erstrunden-Aus bei der 20. Teilnahme am Turnier in Flushing Meadows und zudem sein erstes Aus in Runde eins eines Grand Slams seit den Australian Open 2006. Danach hatte der Serbe 78 Spiele in Folge in der ersten Runde gewonnen.

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Mit 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 musste sich der 39 Jahre alte Serbe dem argentinischen Sandplatz-Experten Mariano Navone geschlagen geben – er machte in der ersten Night Session im Arthur Ashe Stadium einen körperlich stark geschwächten Eindruck. Nach 4:36 Stunden war die überraschende Niederlage vor den Augen seiner geschockten Familie besiegelt.

„Es ist fantastisch. Die Art, wie wir über fünf Stunden gekämpft haben – ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte Navone nach dem Match. Der Sieg, ergänzte der 49. der Weltrangliste, „bedeutet mir viel. Es war echt schwer, ich habe hier gegen den Größten auf diesem Platz gespielt.“

US Open: Djokovic übergibt sich und scheidet aus

Djokovic, der nach seinem Halbfinaleinzug in Wimbledon zuletzt auch beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati sein Auftaktmatch verloren hatte, startete solide. Doch schnell schlichen sich viele leichte Fehler in sein Spiel ein. Der Serbe wirkte gehemmt, sein Aufschlag ließ ihn häufig im Stich, beim Seitenwechsel vergrub er den Kopf in seinem Handtuch. Eine Verletzung war zunächst nicht zu erkennen.

Den ersten Satz musste er nach einem schwachen Tiebreak abgeben, und auch danach wurde es kaum besser. Djokovic pustete nach langen Ballwechseln immer wieder angestrengt durch. Trotzdem krallte er sich nach mehr als zwei Stunden Spielzeit sein erstes und nach mehr als drei Stunden sein zweites Break, was ihm die 2:1-Satzführung einbrachte.

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Anschließend weckte Djokovic mit seinen Gesten auch das Publikum noch einmal auf, doch es blieb ein extrem hartes Stück Arbeit. Im vierten Satz schien er zwischenzeitlich auch mit Krämpfen zu kämpfen, außerdem musste er sich in der Ecke des Courts übergeben. Navone erzwang den Entscheidungssatz, vor dem sich Djokovic am unteren Rücken behandeln ließ.

Im fünften Satz ging dann beim Serben überhaupt nichts mehr zusammen. Er wurde immer zögerlicher und haderte nach so ziemlich jedem Ballwechsel mit sich selbst. Auch seine Box bekam seinen Frust immer wieder ab. Schon während des gesamten Matches hatte er mit dieser immer wieder lautstark diskutiert, auch wenn er Punkte gewonnen hatte.

Viele Punkte holte er im letzten Durchgang dann nicht mehr. Nach 4:36 Stunden stand das erste Erstrunden-Aus seit über 20 Jahren für Djokovic fest. In New York hatte Djokovic 2023 seinen bislang letzten Major-Titel gefeiert. Seither wartet Djokovic auf den magischen 25. Erfolg, der ihn auch geschlechterübergreifend zum Rekord-Champion machen würde.