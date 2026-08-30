Bitterer Rückschlag! Großer Name sagt für US Open ab

Nächster Rückschlag für Casper Ruud: Der Finalist aus dem Jahr 2022 kann nicht an den US Open teilnehmen. Ruud zog kurz vor seinem für Dienstag angesetzten Erstrundenmatch gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo zurück. Für den Norweger rückt Arthur Gea aus Frankreich als Lucky Loser nach (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).
Großer Name sagt für US Open ab
Der Norweger Casper Ruud stand 2022 im Finale - nun setzt es den nächsten Dämpfer.
Der dreimalige Grand-Slam-Finalist Ruud erlebt eine durchwachsene Saison mit zahlreichen frühen Pleiten. Er ist inzwischen auf Rang 20 der Weltrangliste abgerutscht.
Am Mixed-Wettbewerb im Vorfeld des Einzelturniers der US Open hatte er an der Seite von Diana Schnaider noch teilgenommen. Allerdings wirkte Ruud schon dabei gehemmt, er schien Probleme mit dem Rücken zu haben.
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